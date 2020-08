Ligue 2 : l'AS Nancy Lorraine veut réussir sa première à Picot cette saison face à Guingamp

Première à Marcel Picot pour l'AS Nancy Lorraine. L'ASNL, battue lors de la première journée de Ligue 2 à Amiens la semaine dernière reçoit Guingamp ce samedi après-midi à 15 heures. Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr à partir de 14h45.

Avec ou sans Bassi ?

Pour ce choc, l'AS Nancy Lorraine sera peut-être privée d'Amine Bassi, son meneur de jeu, incertain après un coup reçu au pied cette semaine. L'AS Nancy Lorraine qui voudra empocher un premier succès cette saison. En match officiel, avec l'arrêt des compétitions, Nancy n'a plus gagné depuis le mois de janvier et une série de dix rencontres. L'appétit est grand pour le capitaine nancéien Ernest Séka :

"C'est sûr qu'on est des compétiteurs, on aime gagner. On est hanté que par la victoire. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison que ça va tomber tout seul. Il faudra montrer plus d'envie que nos adversaires."

Le rôle du public

Une rencontre qui se déroulera devant 5.000 personnes maximum dont 4.500 spectateurs. Les ultras du Saturday FC ont annoncé la suspension de leurs activités pour ne pas enfreindre le protocole sanitaire. L'ambiance au stade risque d'être spéciale mais l'entraîneur Jean Louis Garcia compte sur le public :

"Ce sont des drôles d'ambiance parce qu'on sait que les ambianceurs, ce sont souvent les ultras. J'espère que les gens qui vont venir ne vont pas se contenter d'être des spectateurs et qu'ils vont se comporter comme des supporters, qu'ils soient chauvins, qu'ils soient à fond derrière nous, parce qu'on aura besoin d'eux."

Une donne à prendre en compte quand on sait que l'AS Nancy Lorraine était l'une des meilleures équipes à domicile la saison dernière.