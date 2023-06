Ligue 2 - L'opération maintien du DFCO échoue au 9e acte

Le rideau est tombé sur la Ligue 2, et le DFCO ne sera plus sur la scène la saison prochaine. Dijon est relégué en National, à l'issue de la dernière journée et d'une défaite au Havre. Le retard de points au classement était trop important. Pourtant, la mission maintien menée depuis début avril par Pascal Dupraz a failli réussir. Récit de ces deux mois où le condamné a presque sauvé sa tête.

Prologue

Samedi 1er avril. Les joueurs du DFCO quittent la pelouse du Stade d'Ornano la tête basse. Une nouvelle fois. Les "Rouges" viennent de s'incliner 2-1 à Caen , et pointent à la 19e place du classement de Ligue 2 - à égalité de points avec le dernier. "Forcément il y a beaucoup de déception, beaucoup de frustration". Omar Daf, dépité, sait que ses heures à la tête du DFCO sont comptées. Après un mois d'août tonitruant, son équipe a enchaîné dix matchs sans gagner jusqu'à la trêve de la Coupe du monde ,a été éliminée en Coupe par des amateurs, et se distingue depuis la reprise par une impressionnante irrégularité. Et sept points de retard sur le premier non-relégable.

Le lendemain, on s'interroge . Le DFCO va-t-il vraiment sombrer sans réagir ? Alors qu'il a toujours répondu jusqu'ici "il n'y a pas de sujet", le président, Olivier Delcourt, soutiendra-t-il toujours son entraîneur, arraché à Sochaux après un feuilleton l'été dernier ? Deux jours après la défaite, lundi 3 avril à 14h31, le communiqué tombe : "Omar Daf suspendu à titre conservatoire". Le nom de son successeur a déjà fuité. Pascal Dupraz, habitué des missions sauvetage en milieu périlleux, arrive à la rescousse. Il devient le septième entraîneur du DFCO en à peine cinq ans. "Ce qui m'incarne, c'est l'optimisme, pas béat, mais l'optimisme", déclare le Haut-Savoyard pour sa première prise de parole . Les hashtags #alaguerreavecpascal fleurissent sur les réseaux, l'opération maintien commence.

DFCO - Rodez : un nouvel espoir (victoire 1-0)

Pour la première de Dupraz, Dijon reçoit Rodez, après "une semaine studieuse", à l'issue de laquelle le nouvel entraîneur, volontairement cachotier, ne veut pas trop en dire sur ses préceptes. En tribunes, les Lingon's Boys se mettent en sommeil, conformément au code d'honneur ultra suite au vol de leur bâche. L'électrochoc fonctionne : le DFCO s'impose 1-0 (Le Bihan, sur un centre de Tchaouna) après un match fermé. Dijon revient à quatre points des premiers non-relégables.

QRM - DFCO : des regrets mais du caractère (match nul 2-2)

Alors que le statisticien Opta ne donne que 16% de chances de se maintenir, le premier déplacement de l'ère Dupraz a lieu en Normandie, sur la pelouse du Stade Robert-Diochon, face à Quevilly-Rouen. Une équipe solide, surprenante, qui déjoue les pronostics et squatte le top 10. Le DFCO est alors 20e à l'extérieur, avec seulement une victoire, trois nuls, dix défaites, et dix pauvres buts marqués loin de GG. Chat GPT échoue pour prédire l'avenir. Le nouvel entraîneur affirme et affine ses choix : Zargo Touré capitaine, Baptiste Reynet n°1 dans les buts, Didier Ndong en réserve.

Le DFCO passe par tous les états dans cette partie. Une première période terne, un but concédé juste avant la pause. Puis les prémices de l'irrationnel. D'une frappe de son mauvais pied, à l'extérieur de la surface, Mattéo Ahlinvi égalise - son premier but avec Dijon. Le Bihan double la mise, les "Rouges" concèdent un pénalty généreux, MLB touche la barre. 2-2 score final, et "le verre est plein d'un point de plus".

DFCO - Bastia : des regrets mais du caractère (bis) (match nul 1-1)

Une semaine plus tard, Dijon reçoit Bastia. Pendant ce temps-là, les anciens commencent à se dire que le DFCO - toujours à quatre points du premier non-relégable - c'était peut-être mieux avant . Les "Rouges" dominent face aux Corses, mais Bastia marque en premier. Il faut un exploit de Soumaré - une frappe de 25 mètres après un rush solitaire - pour égaliser à 1-1 . "Sur les trois matchs que nous avons disputé c'est le meilleur", Dupraz constate une montée en puissance. Mais vu le scénario, on peut se dire que Dijon a perdu deux points ce soir-là.

Sochaux - DFCO : un candidat sérieux (victoire 2-0)

Pour la fête du travail, Dijon se déplace à Sochaux sur fond de rivalité naissante, avec un match décalé en prime-time au lundi. Le DFCO a six points de retard sur la sortie de la zone rouge, mais a son destin entre ses mains . Le Bihan, touché à l'épaule, est forfait. "Dans les têtes, ça va beaucoup mieux", affirme Baptiste Reynet, qui relâche la pression en regardant du rugby.

Mais Dupraz sait gagner à Bonal, il aime faire taire "les vindicatifs", le souvenir de 2014 est toujours vif dans le Doubs. Et il le prouve encore : son DFCO domine (2-0, Aké, Ahlinvi) un Sochaux déjà en roue-libre. C'est la première victoire à l'extérieur depuis août. Ousseynou Thioune dessine un cœur avec les doigts, la pelouse est envahie , Dijon revient à trois points du maintien. Pascal Dupraz ne veut pas "se taper sur le ventre" et regrette de ne pas avoir davantage amélioré le goal-average.

Annecy - DFCO : des regrets mais du caractère (ter) (match nul 1-1)

L'étape suivante de la mission maintien passe par Annecy. En cas de victoire, Dijon sort de la zone rouge. Pascal Dupraz multiplie les interviews et occupe l'espace médiatique, pour évoquer le retour dans son "pays", en Haute-Savoie. Le 8 mai, férié, tombe un lundi. Les touristes affluent et profitent du grand soleil autour du Lac d'Annecy. Les joueurs du DFCO, eux, ont du mal à se détendre.

Crispés et brouillons sur la pelouse du Parc des sports, ils concèdent un but à la 86e minute. Le glas, au loin, commence à sonner. C'était sans compter sur "la sacoche", le caramel du confiseur Bryan Soumaré. Le DFCO égalise dans la foulée, et repart d'Annecy avec un point. Statu quo, "le match nul permet de rester en vie".

DFCO - Amiens : en démonstration (victoire 3-0)

Invaincu depuis cinq rencontres, Pascal Dupraz appelle ses joueurs , "admirables dans le comportement", à "rester sur cet élan" pour la réception d'Amiens. Les Picards, qui ont changé d'entraîneur le même jour que le DFCO, sont déjà quasiment sauvés. Une centaine de passionnés attendent le bus et forment une haie d'honneur lors de l'arrivée des joueurs. Même s'il s'en défend publiquement, Pascal Dupraz n'est pas étranger à cette initiative présentée comme spontanée, co-organisée avec le club et les supporters. La situation est grave, il doit user toutes les ficelles pour maintenir l'équipe sur sa lancée.

Sur le pré, Dijon en veut plus, et écrase l'Amiens SC façon rouleau-compresseur (le Bihan x2, Aké). Le lien se répare avec le public. Le DFCO n'est plus qu'à un point de sortir de la zone rouge. "Je suis obligé de rester mesuré", tempère Dupraz.

Nîmes - DFCO : une frappe étoilée de Jo' le Cuistot (victoire 2-1)

Le weekend suivant, Dijon peut sortir de la zone de relégation ET enterrer Nîmes, en officialisant leur descente vers le National. Dans la semaine, Pascal Dupraz est l'invité de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne. "On n'a pas le droit à l'erreur". Il expose et détaille son management, son projet de jeu, sa communication, reste flou sur son avenir et clame son amour pour le tramway dijonnais et Johann Cruyff. Le DFCO n'a plus qu'un point de retard, et on se prend à rêver, façon blockbuster .

Sur la pelouse des Antonins, la réalité rattrape rapidement les "Rouges". Xande Silva sort blessé, victime d'un gros choc à la tête, et part à l'hôpital. Dijon est mené 1-0 à la pause par des Crocos encore mordants, bien que peu féroces. Dupraz corrige, ajuste, fait des changements.

Et le match prend une tournure surnaturelle. Loum Tchaouna égalise, puis, d'une frappe aussi puissante qu'improbable, Zidanesque, Jordan Marié permet au DFCO de reprendre les devants. L'enfant du club, le Bernardo de Zorro, le M. Propre du milieu dijonnais, notre Sam Gamegie à nous, le héros discret, permet à son équipe de sortir de la zone de relégation. Une première depuis cinq mois.

DFCO - Paris FC : la fête gâchée (match nul 1-1)

À Nîmes, Pascal Dupraz avait lancé un "appel au peuple". Et le peuple a répondu présent, à la veille du long weekend de la Pentecôte. Une semaine plus tard, Gaston-Gérard se pare de rouge. L'enceinte est à guichets fermés, avec plus de 14.000 personnes dans les tribunes. Les supporters sont encore plus nombreux pour accueillir le bus, les joueurs et le staff fendent la fumée et la foule. Pour la dernière à domicile - c'est la tradition - un feu d'artifice est prévu à la fin du match. France Bleu Bourgogne déploie un dispositif exceptionnel. Le DFCO peut prendre le large sur la zone rouge. Tout peut se goupiller parfaitement.

Malheureusement, le supporter dijonnais semble ne pas avoir le droit au bonheur. Les "Rouges" blêmissent. Le match est terne, le Paris FC semble concerné même s'il n'a plus grand chose à jouer. Dijon ouvre le score, et se fait vite rattraper. 1-1 (Aké). Les corps semblent émoussés, les mines sont graves, les traits déconfits.

Tout se jouera à la dernière journée, au Havre, le premier, qui vient de griller trois cartouches pour la montée et le titre. Les supporters ne veulent pas le verbaliser, mais ils le savent : et s'ils venaient d'assister au dernier match à domicile du club dans le monde professionnel ? On sait quand on descend, pas quand on remonte.

Le Havre - DFCO : voilà, c'est fini (défaite 1-0)

Au matin de la dernière journée, il reste encore un espoir. Mince, mais réel. Le DFCO, en gagnant ou en obtenant le match nul, peut se maintenir si des concurrents se ratent. Portés par la dynamique de huit matchs sans défaite, Dupraz et ses joueurs veulent faire mentir les probabilités. La délégation entre groupée sur la pelouse du Stade Océane. Le Kop Normand chante : "En National, en National ...". Et ceux qui croient au karma se disent : "Alors peut-être ?".

Malheureusement, sur la pelouse du leader, Dijon se rate. Le HAC marque tôt, le DFCO n'a qu'une seule véritable occasion, par Soumaré, qui fracasse la barre. Pascal Dupraz connait la défaite pour la première (et la dernière?) fois. Le DFCO est relégué. Le miracle n'a pas eu lieu.

Le terrain est envahi avant le terme par des supporters havrais qui fêtent prématurément la montée. L'aventure en Ligue 2 ne se termine même pas sur le pré, mais dans le huis-clos des vestiaires. Un recours est déposé, Dupraz se dit "fatigué du football". Et les supporters, sidérés, vivent une nouvelle désillusion. Une deuxième descente en trois ans.

Epilogue

On ne va pas faire dans l'originalité, mais il reste à écrire. Et les questions sont nombreuses. Quelles seront les conséquences de la descente en National ? Quels joueurs resteront ? Avec quel entraîneur ? Pascal Dupraz, pour une mission remontée, après la mission maintien ? Ou un autre ? Quelles conséquences pour les salariés du DFCO ? Pour la formation ? Pour les féminines ? Faut-il s'attendre à des changements internes, notamment au niveau de la cellule de recrutement? Pour les finances, alors que le DFCO a pour la première fois depuis plus de 10 ans accusé un déficit, selon les chiffres de la DNCG ? Cette descente va-t-elle freiner ou accélérer la potentielle vente du club à un nouvel investisseur ? Quels sont les objectifs pour la ou les prochaines saisons ?

La prise de parole du président Delcourt, qui n'a pas souhaité s'exprimer à chaud vendredi soir au Havre, est très attendue.