Ligue 2 : l'UNFP charge les Girondins de Bordeaux, le club se défend

C'était trop calme ! Il fallait venir bousculer ce début de sérénité ambiante autour des Girondins de Bordeaux après leur première victoire de la saison à Rodez (3-0). Alors, ce mardi, l'UNFP a décidé de publier un communiqué au vitriole contre le club et Gérard Lopez, son propriétaire et président. Un texte dans lequel l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels s'attaque pêle-mêle à la FFF pour avoir maintenu les Marine et Blanc en Ligue 2, au club pour avoir créé un "loft" et à l'homme hispano-luxembourgeois pour ses méthodes de management et de communication.

Le syndicat reproche avant tout aux Girondins de Bordeaux et plus particulièrement à Gérard Lopez "de livrer à la vindicte populaire [les joueurs misent à l'écart dans ce "loft"] sur fond de baisse de salaire. Pourquoi ? Parce que l'UNFP considère que la direction bordelaise laisse entendre depuis plusieurs jours que si le club ne peut pas recruter, c'est à cause de ces joueurs "indésirables" qui refuseraient de baisser leur revenu de 20% afin de libérer de la masse salariale après la descente des Marine et Blanc en Ligue 2. Cela remettrait de l'huile sur le feu vis-à-vis de joueurs déjà vilipendés depuis des mois en raison de la rétrogradation sportive des Marine et Blanc. Au-delà du fait qu'il est un peu fort de café pour l'UNFP d'aller demander à des joueurs écartés de baisser en plus leur salaire pour aider le club.

Une première lettre de l'UNFP à la LFP le 18 juillet

En réalité, cette histoire de baisse de salaire n'est que la goutte de trop. En effet, selon nos informations, l'UNFP a écrit dès le 18 juillet dernier un courrier à la Ligue de Football Professionnel pour l'alerter sur la mise en place d'un "loft" au Haillan. Dans celui-ci, le syndicat dénonce plusieurs choses : la date de reprise différenciée entre le groupe professionnel et ses huit joueurs écartés (Oudin, Baysse, Medioub, Kwateng, Rouyard, Mexer, Zerkane et Niang), les conditions de travail (horaires, terrains, etc) dans lesquelles évoluent ces derniers en s'entraînant avec la réserve ou encore le suivi médical des membres du groupe dit secondaire.

Enfin, comme souvent dans ce genre de situation, l'UNFP demande la réintégration de ses joueurs au groupe professionnel dans les plus brefs délais. A la lecture de cette lettre, la LFP a alors envoyé le 25 juillet dernier un "demande d'observation" aux Girondins de Bordeaux afin que le club réponde à ses accusations sous huit jours.

Aucune plainte reçu de la part de ces joueurs

Toujours selon nos informations, c'est ce qu'a fait la direction bordelaise via une missile le 2 août dernier. Bien avant donc cette histoire de baisse de salaire. Dans ce document de trois pages, les Girondins de Bordeaux affirment plusieurs choses. Tout d'abord, aucun joueur n'a adressé une quelconque plainte ou simplement alerté le club sur un possible problème sur ses conditions de travail. Les Marine et Blanc précisent d'ailleurs que Delphine Chatelin, joueuse fédérale, membre du CSE et représentante des joueuses et joueurs, n'a pas été saisi ces dernières semaines. Plus surprenant, le club affirme que ces joueurs n'étaient même pas au courant dudit courrier de l'UNFP après avoir échangé avec certains d'entre eux.

Dans cette lettre, les Girondins de Bordeaux répondent aussi point par point aux allégations du syndicat. Ils expliquent que la reprise en deux temps était une question d'organisation, que les entraînements à 15h en période de canicule est un choix du staff du groupe secondaire pour s'adapter à la météo. Il aurait fait moins chaud à cette époque-là en milieu d'après-midi qu'en début de soirée. Pour la petite histoire, le club ira jusqu'à envoyer les relevés de température en annexe. Sur les terrains, la direction récuse leur "état catastrophique" comme l'affirme l'UNFP. Sur le suivi médical, elle explique que ces huit joueurs ont un médecin et un kiné à disposition et que les principaux examens ont été réalisés lors de la reprise.

Le club rappelle au passage que conformément aux dispositions de l'article 507 de la Charte du Football Professionnelle il est libre de gérer son effectif comme bon lui semble entre le 1er juillet et le 1er septembre. Enfin, il ajoute aujourd'hui que la réduction de salaire est écrit dans la Charte de la LFP, et que la création de ce "loft" et le choix de ses membres sont des décisions sportives.

Baysse se défend

C'est ce qu'on pourrait appeler, l'affaire dans l'affaire. Après la publication de ce communiqué mardi, le défenseur des Girondins Paul Baysse, membre du "loft", a souhaité réagir via les réseaux sociaux. Celui qui est élu au comité directeur de l'UNFP a tenu à préciser qu'il n'est en rien derrière ce communiqué et qu'il en avait marre d'être insulté et diffamé pour des choses dont il n'est pas responsable. Il rappelle qu'il s'est engagé auprès du syndicat pour une raison bien précise et demande "de ne pas en rajouter" alors que "sa situation n'est déjà pas simple à vivre."