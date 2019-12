Ligue 2 : l'US Orléans recrute Préjuce Nakoulma, ex attaquant du FC Nantes

Orléans, France

L'entraîneur de l'US Orléans Didier Ollé-Nicolle l'avait annoncé sur France Bleu Orléans le 16 décembre : il voulait recruter cinq joueurs pour réussir l'opération "maintien en Ligue 2" d'ici la fin de la saison, dont trois à vocation offensive. L'USO a donc fait signer, ce lundi, Préjuce Nakoulma, attaquant de 32 ans.

Nakoulma était sans club

Philippe Boutron, président de l'US Orléans, indique qu'il s'agit d'un contrat de six mois, jusqu'au 30 juin 2020, sans option d'achat. Nakoulma, qui avait rejoint Caykur Rizespor, en Turquie, en janvier 2019, était sans club depuis le début de la saison. Ce qui permet à l'USO de lui faire signer un contrat en dehors du mercato d'hiver qui débute le 1er janvier.

Neuf buts avec le FC Nantes, en Ligue 1

Préjuce Nakoulma a commencé sa carrière en Pologne et a notamment évolué au FC Nantes (Ligue 1) durant une saison et demi, jouant vingt-neuf rencontres et inscrivant neuf buts avec les Canaris (six buts lors de la deuxième partie de la saison 2016/2017, puis trois buts lors de la saison 2017/2018 ).

International burkinabé

Préjuce Nakoulma est également international depuis 2012, et a même joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, le Burkina-Faso, en 2013, face au Nigéria (défaite 1/0).

Préjuce Nakoulma était présent ce lundi matin au stade de la Source à Orléans pour passer sa visite médicale, et pour la reprise de l'entraînement avec le reste de l'équipe. Cette séance a été marquée par une prise de parole de Philippe Boutron. Le président de l'USO a appelé à reprendre le travail avec "envie, esprit positif et unité", alors que le club est actuellement lanterne rouge de la Ligue 2. Prochain match officiel pour les orléanais le 11 janvier, en Ligue 2, à Chambly.

D'autres recrues à suivre ?

Le recrutement n'est pas terminé pour l'US Orléans : Lenny Nangis (25 ans) et Karim Coulibaly (26 ans) étaient à l'essai à Orléans la semaine du 16 décembre. Signeront-ils eux aussi ? Réponse imminente. Par ailleurs, l'ex attaquant brestois Edouard Butin a, lui, déjà signé un contrat de six mois, mais est actuellement blessé.