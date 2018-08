Orléans, France

Faut-il gagner une fois 4-0 ou quatre fois 1-0? La question se pose souvent chez les analystes du football mais pas ce soir au stade de la Source. Les Orléanais remportent leur premier match de la saison avec la manière. Premier match remporté, oui, car la qualification contre Béziers en Coupe de la Ligue l'a été après un match nul et la séance de tirs aux buts.

Une bonne entame de match... enfin !

Les joueurs de l'US Orléans ont dessiné cette victoire dès le premier quart d'heure de jeu avec deux buts marqués par Durel Avounou (9e, 1-0) et Fahd El Khoumisti (16e, 2-0) grâce à un bon pressing de Joseph Lopy. La concrétisation d'un bon début de match réalisé avec un pressing solide, vers l'avant, et des joueurs en confiance. Efficaces devant, les Orléanais le sont aussi derrière et ne sont pas inquiétés. La seconde mi-temps est une démonstration et l'USO accentue l'écart avec le doublé de Durel Avounou (54e, 3-0) et le but de Joseph Lopy (69e, 4-0).

