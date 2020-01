Ligue 2 : L'US Orléans s'impose face à Guingamp et se relance dans la course au maintien

Métamorphosés par rapport au match il y a 15 jours contre Chambly, les footballeurs orléanais ont dompté ce vendredi une des meilleures attaques de Ligue 2. Les joueurs de l'USO au terme d'un match quasi-parfait, s'imposent 2-0 et reviennent au classement sur leurs concurrents.

Il fallait une bonne dose d'optimisme pour imaginer l'USO dominer l'En Avant Guingamp pour cette 21è journée après la prestation calamiteuse il y a 15 jours contre Chambly. Mais les orléanais ont offert hier soir une belle surprise à leur public.

Si les premières minutes étaient plutôt bretonnes, le vent a vité tourné. Après 2 ou 3 actions chaudes devant la cage guingampaise, Arial Mendy, arrivé au mercato de Lens, récupérait rageusement et frappait avec détermination à une vingtaine de mètres. Son tir, dévié, lobbait Caillard le portier breton (1-0, 7è minute)

Et loin de s'en contenter, l'USO gardait le même rythme et asphyxiait Guingamp, qui n'arrivait pas à construire son jeu ou à inquiéter les orléanais. A la 37è, Mendy (encore lui) s'enfuyait sur le côté gauche et adressait un centre millimétré sur Issa Soumaré. D'un tacle, il glissait le ballon sous Caillard, le gardien de Guingamp pour le 2-0.

Les consignes de Didier Ollé-Nicolle fonctionnaient, empêcher les attaquants bretons de s'infiltrer et ensuite, il fallait vite envoyer la balle sur les côtés pour trouver des espaces en attaque. Plan sans accroc, même si Thomas Renault, le gardien orléanais, sur plusieurs parades successives, gardait la cage vierge jusqu'à la pause.

Méfiants sur la réaction bretonne et les apports du banc de Guingamp, les orléanais restaient vigilants mais profitaient aussi des espaces laissés par l'adversaire, forcément plus porté vers l'attaque pour tenter de revenir au score. Il y a eu plusieurs situations de contre favorables pour l'USO, mais sans succès, cette fois.

Orléans résistait bien aux derniers assauts bretons et pouvait ainsi savourer avec son public son deuxième succès consécutif à la Source. L'USO a montré qu'il pouvait y avoir de belles attitudes et une belle réaction dans cette équipe, une recette à ne surtout pas oublier car le chemin est encore compliqué vers le maintien.

