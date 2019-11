Ligue 2 : L'US Orléans s'incline à Caen et plonge dans la zone rouge

L'USO a eu plus d'occasions, plus franches que son adversaire mais finit par s'incliner 2-1. Un scénario qui n'est pas nouveau mais cette fois-ci, après avoir perdu une nouvelle place, Orléans est 18ème de la Ligue 2. Cette 13è journée, comme plusieurs précédentes, laisse beaucoup de regrets.

Orléans, France

Cela devient lassant de répéter que l'US Orléans a bien joué, mais rentre encore bredouille. C'est pourtaant l'implacable vérité du match à Caen ce vendredi. Sur toute la 1ère mi-temps le SM Caen n'a quasiment pas forcé le portier de l'USO Thomas Renault à faire un arrêt, mais à la pause, ils menaient 1-0. Un but survenu à la 33è minute, débordement, centre fort devant le but et de la cuisse, presque involontairement, un attaquant caennais propulse la balle au fond des filets. Dans une période où les orléanais dominaient plutôt les débats...

Alors que côté USO, Scheidler d'une belle frappe, repoussée par le gardien caennais ou Talal qui frappe à côté, seul devant le but, avaient eu l'ouverture du score au bout du pied.

Corner direct, cerise sur le gâteau

Au retour du vestiaire, les occasions nettes se sont encore succédées pour Orléans : sur un bon centre de Thill, Talal, seul au 2è poteau ratait encore la cible (54è). Et à la 70è minute, Caen a enfoncé le clou sur un corner direct de Jessy Pi!!!! Oui vous avez bien lu, un corner direct, c'est rare et c'est assez humiliant pour l'équipe qui l'encaisse. A 2-0, l'affaire se corsait, mais l'entrée de Gaëtan Perrin amenait de la vivacité. Et c'est lui après un bon une-deux avec Lambèse qui ramenait un peu d'espoir (2-1, 82è), en vain.

L'USO dans le trio de queue

A l'issue de cette soirée, l'USO est donc 18è. Mais attention car les 2 équipes placées (Le Paris Fc et Le Mans) derrière jouent ce samedi et pourraient, en cas de résultat passer devant les orléanais.

Retrouvez les résultats de votre équipe en temps réel

Les réactions d'après-match

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr