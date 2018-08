Metz, France

Clair, net et ce n'est pas le seul but orléanais, marqué par la recrue Jordan Tell (50e), qui rattrapera la prestation des Orléanais en terres messines. Si la défaite inaugurale contre Lens (0-2) avait laissé entrevoir quelques espoirs, celle à Metz, ce vendredi soir, est beaucoup plus inquiétante. Sonnés par l'ouverture du score, chanceuse, de Metz avec un but contre son camp de la recrue orléanaise Durel Avounou (19e), les joueurs de Didier Ollé-Nicolle n'avaient pas les armes pour réagir.

Le FC Metz a déroulé son jeu et l'attaquant Habibou Mouhamoudou Diallo, entré en jeu à la 22ème minute, y est même allé de son quadruplé (33e, 47e, 57e, 90+1e). L'US Orléans incapable de trouver des solutions dans une défense messine à cinq bien en place, Ousmane Cissoko, de retour de suspension, craque à la 85ème minute et écope d'un carton rouge pour un coup de coude sur une action anodine. Après deux journées, l'USO est déjà bon dernier de la Ligue 2 et attendu au tournant, vendredi prochain à domicile, contre Auxerre.

Les autres résultats du vendredi soir

Auxerre - Gazélèc Ajaccio 2-3

Béziers - AC Ajaccio 0-1

Le Havre - Grenoble 1-1

Paris FC - Nancy 2-0

Niort - Clermont 4-2

Sochaux - Valenciennes 0-1

Troyes - Brest 1-2

Ce samedi (15h), Lens reçoit le Red Star, et Châteauroux accueille Lorient, lundi (20h45), dans les matchs en retard de la deuxième journée de Ligue 2.