Ligue 2 : L'USO à 2 doigts d'un gros coup

Orléans, France

A la fin du match, après avoir fourni beaucoup d'efforts, plusieurs joueurs de l'US Orléans se sont étendus sur la pelouse de la Source. Fatigue, bien sûr après un match très intense, mais aussi et sûrement de la frustration de ne prendre qu'un point et de passer à côté de la 1ère victoire de la saison malgré une grosse débauche d'énergie et d'envie.

L'USO frappe tôt et en premier

Dès la 17ème minute, c'est sur corner que l'USO avait allumé sa première mèche. D'Arpino trouvait Scheidler qui, d'une belle frappe en pleine lucarne ouvrait le score. Orléans continuait ses assauts et Thill trouvait même le poteau sur une belle frappe. Mais Le Havre est une belle équipe et la rapidité de ses attaquants était une menace permanente. A la 40ème, l'un d'eux, Thiaré, servi en position de hors-jeu (mais non signalé), est accroché par le gardien orléanais Jérémy Vachoux. Le pénalty transformé par Kadewere permet aux havrais de revenir au vestiaires à égalité.

Toujours de l'intensité

Le Havre AC pourtant meilleure attaque du championnat, peinait à se procurer des situations "Orléans nous a vraiment bien contrarié" confie après le match l'entraîneur normand Paul Le Guen. Et sur le même rythme qu'en 1ère mi-temps, l'USO continuait a livrer un match plein d'engagement. Cela a fini par payer à la 66ème où cette fois les orléanais obtenaient un pénalty pour une faute sur Talal, transformé par Benkaïd. Un avantage de courte durée puisque 4 minutes plus tard sur une action à une touche de balle, Thiaré concluait d'une belle reprise de volée (2-2). Il y eût encore quelques situations dangereuses de part en d'autre et puis à la 85è, sur un coup-franc de d'Arpino, Cambon plaçait une tête victorieuse, le jour de son anniversaire. Un but tout de suite refusé pour un hors-jeu, très litigieux. L'USO devait donc se résigner au match nul, mais aurait mérité bien mieux. Le contenu est malgré tout de bon augure pour la suite, même si Orléans reste à la 17è place du classement de Ligue 2.

Les réactions d'après-match

Le coach orléanais Didier Ollé-Nicolle

Le défenseur Stéphane Lambèse

Retrouvez les résultats de votre équipe en temps réel

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr