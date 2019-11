Ligue 2 : L'USO à la recherche de la bonne affaire veut éviter le Black Friday à Auxerre

Dernière de la Ligue 2, l'équipe orléanaise n'a plus aucun calcul à faire : la victoire en terre bourguignonne ce vendredi est indispensable. Orléans pointe déjà à 5 points du 19è et il n'y a plus que 4 journées avant la mi-saison. En ce vendredi de soldes, il ne faudra faire aucun cadeau!

Bien conscients d'avoir grillé plusieurs jokers pour se relancer (Paris FC, Caen, Valenciennes, etc...) les orléanais sont "dos au mur" pour le milieu de terrain Joseph Lopy. Dans cette situation très délicate, les joueurs se sont parlé, dans le vestiaire : "certains ont déjà connu ce genre de situation et d'autres ont ressenti le besoin de s'exprimer" explique le même Lopy.

Même si beaucoup de défaites orléanaises sont sur de petits scores, "c'est qu'il y a des manques", estime le milieu orléanais Joseph Lopy

Certains joueurs mis devant leurs responsabilités

Discussion en interne entre joueurs mais aussi mise au point du coach orléanais; "on a l'impression que c'est souvent les mêmes matchs, m'avez-vous fait remarquer, mais pas celui de Valenciennes, je ne l'ai pas aimé". Didier Ollé-Nicolle reproche à certains joueurs d'avoir trop "joué à la baballe" et notamment dans les 30 mètres adverses. Pour lui "certains ont fait passer leur style perso avant le collectif" et le technicien a donc décidé de prendre des mesures immédiates "j'en tiens compte pour la composition de l'équipe de ce vendredi". Le milieu Thomas Ephestion, écarté du groupe pour le déplacement à Auxerre, semble visé.

Il va même plus loin, mettant des joueurs face à leurs "responsabilités", il ajoute que certains ont été protégés jusque là pour leur laisser le temps de s'adapter à la Ligue 2 ou de soigner des bobos. Mais Didier Ollé-Nicolle attend certains garçons "depuis un moment" et selon lui "s'ils ne comprennent pas que la caractéristique principale du sport de haut niveau c'est d'abord le travail, puis le talent et enfin le succès, ce sera compliqué".

Un adversaire pas beaucoup plus en forme

Côté auxerrois, le tableau n'est pas beaucoup plus brillant. Les bourguignons sont 13è avec 17 points mais n'ont gagné aucun de leurs 5 derniers matchs (3 défaites et 2 nuls). "Ils ont perdu contre le Paris FC et Caen, 2 équipes que nous avons dominé dans le jeu" relève Didier Ollé-Nicolle, même s'il est bien conscient que, sur le papier, ce groupe de l'AJA d'une trentaine de joueurs assez expérimentés avec le 4è budget de la Ligue 2 peut se réveiller soudainement.

Fin de la période d'essai pour Butin

En quête de renfort offensif, l'USO a accueilli cette semaine l'attaquant Edouard Butin (sans club depuis cet été). Ce jeudi marquait sa dernière séance d'essai, alors verdict?? "Les a priori sont bons, il n'est pas à 100% mais pas très loin" déclare Didier Ollé-Nicolle. Maintenant reste à savoir si l'ancien brestois est séduit par le projet de jeu qu'il a découvert cette semaine, par le club, par ce challenge difficile et surtout à quelles conditions. Une phase de négociation peut désormais s'ouvrir, mais l'avantage c'est qu'il peut être vite disponible car en 48H sa signature peut être validée par la Ligue, si un accord est trouvé entre les 2 parties.

Edouard Butin, orléanais ou pas? Les négociations débutent et la décision devrait arriver rapidement

Le groupe orléanais retenu pour le déplacement à Auxerre

2 changements pour l'USO par rapport au dernier match, le milieu Thomas Ephestion, pourtant apte physiquement, est écarté du groupe et Cédric Cambon est de retour après son souci au mollet.

Peu de changement dans le groupe, mais tactiquement, Didier Ollé-Nicolle pourrait prendre une autre option avec le retour de Cambon et la possibilité d'avoir 3 défenseurs centraux

