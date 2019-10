Ligue 2 : L'USO, bien lancée, attend Lens de pied ferme

Orléans-la-Source, Orléans, France

Il n'y a plus que quelques places disponibles, à la veille de la réception de Lens, pour la fin de cette 10è journée de Ligue 2. Preuve que ce club, même au 2ème étage du foot français, reste un club qui attire et qui fait grimper les affluences. En plus selon les dernières prévisions, il ne devrait pas pleuvoir ce lundi à la Source. Il y aura sur le terrain, 2 équipes plutôt en forme, avec de l'enjeu, cette rencontre promet donc d'être intéressante à suivre.

Côté USO, de bonnes dispositions à confirmer

Les 3 derniers matchs orléanais ont rassuré. L'hémorragie de défaites a été stoppée, l'USO engrange les points (et heureusement vu les résultats des équipes de bas de tableau) et enchaîne les buts. 4 réalisations sur les 2 derniers matchs, c'est plus que sur les 8 premières journées de championnat (3 en tout, tous inscrits contre Rodez). La défense n'est pas intraitable, mais elle est solide, le milieu (enfin stable après beaucoup de changements) se met en place et les attaquants sont efficaces. Pas de quoi encore permettre à l'USO de quitter le dernier tiers du classement, mais c'est encourageant même si cela demande encore confirmation.

Précieux et décisif sur les derniers matchs, Aurélien Scheidler va tenter, comme son équipe, de poursuivre sur sa bonne lancée du moment. © Radio France - Johan Gand

Lens à la chasse aux Merlus

Lens, pour sa part, est en pleine ascension. Avec un peu plus de constance, les Sang et or, viennent d'escalader le classement en passant en 4 matchs de la 12è à la 3ème place (avant le début de cette 10è journée). Des succès pas très larges, en ne jouant parfois que des bouts de matchs, mais les résultats sont là. L'ancien lensois Thomas Ephestion ne se fait aucune illusion sur leur motivation "Ils veulent gagner, cela fait 4 ans (depuis leur descente) qu'ils ne pensent qu'à remonter". Un club qui a mis le paquet sur la masse salariale de son équipe et qui a largement la capacité de compenser puisqu'il devrait y avoir quelques absents (Fortes, Madri).

Le groupe de l'USO

Mutombo suspendu, Correa blessé, tous les autres joueurs pros sont sur le pont pour cette rencontre.

19 joueurs sont retenus car il y a quelques incertitudes physiques selon Didier Ollé-Nicolle - USO Foot

Résultats et classement en temps réel

US Orléans / Lens, 10è journée de Ligue 2 sera à suivre sur France Bleu Orléans, coup d'envoi à 20H45, avant-match dès 20H15 avec le concours de pronostics et des cadeaux à gagner.