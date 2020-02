Ligue 2 : L'USO contrainte à l'exploit face à Ajaccio ce vendredi pour rester dans la course

Après 3 revers consécutifs en 8 jours, l'USO s'enlise à la dernière place et voit s'éloigner ses concurrents au maintien. Il reste 14 matchs pour croire à l'exploit, le 1er, dès ce vendredi à la Source face à l'AC Ajaccio, 3è du classement et meilleure équipe de Ligue 2 à l'extérieur. Un joli défi.

En l'absence de Ba et Pinaud, suspendus, Lambèse et Cambon font leur retour en défense

Il reste encore un peu plus du tiers du championnat à disputer, mais l'USO sait qu'aujourd'hui le moindre point qui va filer en dehors de son escarcelle sera un peu d'espoir qui s'envolera. Incapable de prendre le moindre point dans cet enchainement de matchs qui s'annonçait décisif (Clermont, Rodez, Niort) Orléans a non seulement perdu de belles occasions de reprendre des points sur ses concurrents qui faisaient du surplace, mais en a aussi perdu quelques uns, quand ces derniers ont fini par gagner. "On connait notre situation, on a besoin de points, le fait de repartir sur un cycle positif, cela passera par un gros résultat contre Ajaccio" déclare le gardien Alexandre Letellier.

"J'ai pris une décision, je ne parle plus du passé" Didier Ollé-Nicolle, entraîneur de l'USO

Pour essayer enfin de conjurer le sort, lancer une série et viser un maintien qui apparait de plus en plus délicat, l'entraîneur orléanais "ne parle plus du passé". Son seul objectif jusque vendredi soir, vers lequel sont tournées toutes ses pensées, c'est cette rencontre face à Ajaccio.

Et même l'adversaire apparaît presque secondaire : "bien sûr on a préparé la match, on a fait des séances", mais ce qu'il attend avant tout c'est "un grand match : que tous ceux qui sont dans la préparation du match, du staff technique au staff médical, des joueurs titulaires aux remplaçants, que tout le monde soit à 200%". Et cela rejoint bien ce que disait récemment le défenseur Cédric Cambon sur notre antenne "à chaque match, de toute façon, notre pire adversaire, c'est nous-même, il faut donc surtout se concentrer sur nous".

L'USO a montré, plusieurs fois, qu'elle pouvait créer des problèmes à presque toutes les équipes de Ligue 2 et en subir aussi.

Un adversaire à l'aise loin de son île

La particularité de l'AC Ajaccio est qu'elle est particulièrement efficace en déplacement. C'est même la meilleure équipe de Ligue 2 à l'extérieur avec un joli bilan de 8 victoires et 2 nuls sur 12 déplacements. Une équipe installée à la 3è place du classement, qui a pourtant flirté avec la relégation la saison dernière et qui a même échappé à des sanctions de la DNCG (l'instance qui contrôle les comptes des clubs de foot professionnels) cet étè.

Une équipe solide, expérimentée et qui avait malgré tout concédé un match nul (0-0) en fin d'année 2019 face à l'USO sur l'île de beauté.

Quelques changements dans le groupe orléanais

Yohan Mollo devait faire son retour ce vendredi face à Ajaccio, mais le milieu offensif, très actif et sorti sur blessure lors de sa première apparition à la Source est très incertain. Didier Ollé-Nicolle a donc convoqué 19 joueurs, au cas où...Les défenseurs Gauthier Pinaud et Allioune Ba sont suspendus, mais Cédric Cambon fait son retour. Arnaud Luzayadio, Tidiane Keita et Vincent Thill n'ont pas été retenus dans le groupe où le jeune défenseur Sofyane Bouzamoucha fait sa première apparition. Enfin le gardienThomas Renault fait son retour sur le banc, à la place de Jérémy Vachoux.

L'équipe orléanaise s'annonce encore remaniée par rapport au dernier match à Niort. - Orléans Loiret Football

Les matchs et le classement de la 25è journée de Ligue 2

