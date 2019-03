Ligue 2 : L'USO devra serrer les rangs pour bousculer Valenciennes

Valenciennes, France

Cela aurait pu être un élément d'inquiétude côté orléanais : 6 joueurs en moins pour ce déplacement, dont certains garçons en pleine forme comme Lecoeuche, Lopy, Pinaud ou Benkaïd. Sans compter les toujours solides Pierre Bouby et Yohann Demoncy. Mais les récentes prestations comme celle de Sochaux (2-0) où il y avait 8 absents ont rassuré sur la capacité orléanaise a faire face à ces imprévus. Quant à savoir si Didier Ollé-Nicolle va modifier son organisation face à ces forfaits "Vous verrez au coup d'envoi" lance-t-il malicieusement.

Tirer les leçons du Gaz'

Vendredi face au Gazélec Ajaccio, sans livrer une grande prestation, l'USO a réussi à poursuivre sa série d'invincibilité. "Mais on prend 2 buts évitables" rappelle Didier Ollé-Nicolle "et on avait déjà pris un but foireux en fin de match à Lorient". Du coup pour l’entraîneur orléanais, 2 possibilités pour le match de ce vendredi "soit on se reprend tout de suite et on rectifie le tir [...] pour finir en trombe ces matchs retour. Soit on se contente de ce qu'on a fait et on a vu que c'était difficile d'obtenir des résultats." D'autant qu'il a fait les calculs, si l'USO avait réussi à s'imposer la semaine dernière, Orléans serait 2ème sur le classement des matchs retours, la place qu'occupe....Valenciennes!

L’entraîneur de l'USO Didier Ollé-Nicolle espère vite rectifier le tir sur l'implication défensive de ses troupes par rapport, notamment, à la dernière prestation © Radio France - Johan Gand

Un adversaire au double visage

5-2 à Brest, lors de la dernière journée, 4-0 à domicile la semaine précédente contre l'AC Ajaccio, un succès à Clermont qui est toujours un piège, Valenciennes dispose de jolies références ces dernières semaines en championnat. Mais elle est aussi capable d'aller s'incliner au Red Star (1-0). Très friable, avec des scores lourds en début de saison, l'équipe qui s'est renforcée au mercato semble avoir trouvé "un peu plus de stabilité et tient sa bonne formule en ce moment" constate Didier Ollé-Nicolle. Barragiste mi-janvier, voilà désormais le VAFC, 12ème et en bonne voie pour le maintien (34 points).

Coup d'oeil sur la 29è journée de Ligue 2

Après le match de ce vendredi, la Ligue 2 fera relâche la semaine prochaine pour cause de trêve internationale, c'est donc l'occasion de boucler cette période en poussant encore un peu plus la série, avant de souffler un peu.

En attendant cette pause méritée où le staff n'a pas prévu de match amical pour laisser souffler les joueurs, cette rencontre VAFC-USO est à vivre en direct sur France Bleu Orléans à partir de 19H30 avec Johan Gand et Rodolphe Louvet.