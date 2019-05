Ligue 2 : L'USO dit piteusement adieu aux playoffs

Un but dès la 3ème minute aura suffi au bonheur de l'AC Ajaccio dans la course au maintien. L'USO, transparente en 1è période, a concédé sa 4è défaite consécutive et pointe désormais à 7 points de la 5è place et il n'y a plus que 6 points en jeu.

Orléans, France

L'Us Orléans ne peut donc plus rien espérer de sa fin de saison après sa défaite face à l'AC Ajaccio ce vendredi sur le score de 1-0. Pourtant prévenue de la volonté corse de sortir de sa place de barragiste, l'USO a été cueillie dès la 3è minute sur une action presque anodine et défendue bien mollement. Méconnaissables dans les attitudes, les orléanais ont été fades, tristes, sans vie, lors des 45 premières minutes. Miraculeusement Ajaccio n'en profitait pas et l'USO restait donc dans la course sans avoir rien montré.

A la mi-temps, Anthony Le Tallec confie avoir haussé le ton dans le vestiaire devant une mi-temps si pauvre. Didier Ollé-Nicolle changeait de système, repassait à 4 derrière et lançait Perrin dont la percussion apportait côté gauche et enfin l'USO existait offensivement. Même si Orléans n'a quasiment pas eu une seule occasion très franche, les orléanais auraient du bénéficier d'une égalisation. Mais une nouvelle fois (comme à Nancy), l'arbitre, Mr Rouinsard, refusait un but complètement valable à Hicham Benkaïd. Petit regret, mais globalement l'USO n'a pas mis ce qu'il fallait dans ce match pour prétendre à mieux et se dirige donc vers 2 derniers matchs sans enjeu. A eux de faire qu'ils ne soient pas sans saveur comme à Ajaccio.

La réaction (en 2 parties) de Didier Ollé-Nicolle, le coach de l'USO

La réaction (franche et lucide) de l'attaquant Anthony Le Tallec

