Ligue 2 : L'USO doit enchaîner à Clermont pour réellement se lancer

Le groupe orléanais est désormais, après le mercato hivernal, plus étoffé et plus expérimenté qu'au début de saison.

C'est vrai que l'USO a laissé une belle impression vendredi dernier face à Guingamp (2-0). Pourtant l'entraîneur orléanais Didier Ollé-Nicolle se dit "inquiet mais intéressé et dans l'expectative parce que j'attends de mon équipe qu'elle soit dans la constance".

Didier Ollé-Nicolle attend de la constance de son équipe et vise donc la passe de 2 à Clermont. © Radio France - Johan Gand

En effet jusqu'ici les 2 victoires en championnat (Troyes et Sochaux) et en coupe de la Ligue (Guingamp) ont toujours été suivies de défaites. Or pour le technicien de l'USO, son équipe ne sera réellement lancée et en confiance que si elle arrive à enchaîner 2 victoires consécutives.

Faire vaciller une équipe en forme

Mais il faudra encore une fois être costaud pour s'imposer. Clermont est l'une des équipes qui a le vent en poupe. Les auvergnats au terme d'une belle série de 8 matchs sans défaite sont 6è et lorgnent ouvertement sur les places de playoffs. En attaque ils peuvent compter sur une des révélations de cette saison en Ligue 2, l'attaquant autrichien et croate Adrian Grbic (15 buts en 19 matchs) qui avait marqué le but victorieux au match aller sur une belle frappe.

Une belle série pour l'instant mais cette saison, Clermont a connu quelques surprises à domicile. Le Mans (17è) et Rodez (14è) sont allés s'y imposer, même si depuis, les auvergnats ont bien rectifié le tir avec 3 succès lors des 3 dernières réceptions à Gabriel Montpied. Il faudra aussi tenter de vaincre la malédiction orléanaise puisque l'USO s'est inclinée lors de ses 4 derniers déplacements à Clermont.

Le mercato est normalement terminé

Avec les 2 arrivées de la semaine (Mollo et Letellier), l'USO a normalement bouclé son mercato hivernal, destiné à "rééquilibrer l'effectif" selon Didier Ollé-Nicolle, pourtant peu adepte de ce marché des transferts de mi-saison. Le technicien orléanais avait demandé 5 renforts, ils sont là (Butin, Mendy, Nakoulma) et ils sont tous dans le groupe retenu pour aller à Clermont. Et à priori il n'y aura plus de nouveaux arrivants sauf "opportunité de dernière minute" précise Didier Ollé-Nicolle mais il faut que cela ne coûte rien au club (cela pourrait donc être un prêt) et à un poste qui le nécesite. Les blessures de Talal (fissure au péroné), Benkaïd (pied) et d'Arpino gêné par une pubalgie pourraient inciter à la prudence et donc au renfort.

Les nouveaux arrivants sont tous retenus. Thill, Luzayadio, Lambèse, Marchadier sont laissés à disposition de la réserve. - Orléans Loiret Football

Quant à d'éventuels départs, certaines portes sont ouvertes (Thill, Luzayadio pour prendre du temps de jeu ailleurs, Vachoux) mais pour l'instant pas de départ en vue, même si on sait que dans ces dernières heures, tout peut s'accélérer.

L'attaquant Yohan Mollo, arrivé cette semaine est déjà incorporé dans l'effectif orléanais © Radio France - Johan Gand

Le gardien Alexandre Letellier, arrivé cette semaine, fait le déplacement, il relègue Jérémy Vachoux vers la Nationale 3. © Radio France - Johan Gand

