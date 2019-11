Ligue 2 : L'USO échoue à quelques minutes du bonheur face à Auxerre

Orléans, France

L'US Orléans savait que ce match sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce vendredi pour la 16è journée de championnat serait compliqué. Incapables de gagner depuis 5 matchs, les auxerrois, qui avaient affiché des ambitions en début de saison, espéraient repartir de l'avant.

Le début de match était bourguignon et à la 26è minute, après avoir repoussé plusieurs assauts, les orléanais étaient sous pression. Lopy tentait de relancer proprement, mais se faisait chiper la balle à 20 mètres et après un numéro de flipper dans la surface, Ngando, d'une balle piquée, trompait Thomas Renault (1-0, 26è).

Cette fois l'USO a réagi vite

Une ouverture du score logique, qui mettait un petit coup sur la tête de l'USO. Mais cette fois, contrairement aux match précédents, la réaction ne s'est pas faite attendre. Un petit quart d'heure plus tard, après un "une-deux" au millimètre entre Keita et Lopy, le second, en finesse, remettait l'USO dans le coup (1-1, 40è).

Après la pause, Orléans semblait moins subir qu'en début de match et mettait même le pied sur le ballon. Et puis Lopy, encore, concluait un beau mouvement avec Perrin au départ, Scheidler en relais, d'une belle frappe de l'extérieur en lucarne (1-2, 68è). Mais la joie du 1er doublé de la carrière du sénégalais en championnat allait être ternie par cette égalisation de dernière minute. Sur un centre, la défense orléanaise renvoie de la tête et cela tombe dans les pieds de Mickaël LeBihan, l'attaquant auxerrois frappe et bat Renault (2-2, 88è). Evidemment cruel pour l'USO, dont les joueurs s'effondraient au sol, quelques minutes plus tard, au coup de siffler final.

