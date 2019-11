Ligue 2 : L'USO engluée dans une spirale négative

Le scénario est invariable ou presque. Ce vendredi l'USO a bien joué, dominé, eu des occasions, mais a été battue par Valenciennes (1-0). Un peu de poisse, d'inattention sur une des rares occasions nordistes et voilà Orléans qui s'enfonce encore un peu plus et se retrouve à 5 points du 19è.

Orléans, France

Pour la 15e journée du championnat de Ligue 2, l'US Orléans espérait bien profiter des difficultés de Valenciennes (aucune victoire depuis fin août et aucun but en championnat depuis 2 mois) pour se relancer, gagner enfin à domicile et se rapprocher des équipes placées devant.

Entame de match quasi à sens unique

Et sur les 20 premières minutes, le public de la Source y a cru. 7è minute : corner, tête de Marchadier, le gardien est battu mais sauvé par sa barre transversale. Bon, ça va venir, se disent les supporters. Mais quand à la 22è minute, le coup-franc de Demoncy rebondit encore sur les montants, le spectre de la soirée poissarde se profile.

Il n'a fallu que quelques minutes pour le vérifier. Sur un bon centre de la gauche, Lopy place une bonne tête, le gardien valenciennois Prior repousse. Et une touche plus tard, sur le contre, un ailier nordiste s'échappe, centre sur l'attaquant Chevallier, tout seul, qui ne laisse aucune chance à Renault (0-1, 28è).

2ème mi-temps moins convaincante

Un but qui a un peu ralenti les ardeurs orléanaises, coupant un peu les pattes et le moral de l'USO. Mais il y a encore eu des cartouches en 2è mi-temps : Lopy, seul à 7m sur un corner qui manque le cadre et d'autres encore. Plus la pendule tournait, plus l'urgence de la situation poussait les orléanais aux avant-postes, quitte à se dégarnir et risquer quelques contres adverses. Et pourtant, même à 3, 4 ou 5 devant, cela ne souriait toujours pas.

Face à Valenciennes, l'USO a concédé sa 8è défaite en 15 matchs, la 6è sur le score d'1-0. Oui l'USO n'est jamais loin, mais à un moment donné, ce n'est plus que de la malchance ou une coïncidence. Il a été question aussi ce vendredi de renforts, de recrutement pour apporter du peps offensivement. Pour les joueurs, il faudra aussi digérer cette nouvelle déconvenue et trouver des ressources pour repartir à l'assaut.

Les réactions d'après-match

Le milieu de terrain Thomas Ephestion

L'entraîneur Didier Ollé-Nicolle

