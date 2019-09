Ligue 2 : L'USO espère repartir du bon pied

Orléans-la-Source, Orléans, France

Cette coupure internationale a été gérée en 2 temps. Une 1ère semaine "en effectif réduit" à cause de quelques bobos et des départs en sélections (Thill, Thiam, Lambèse). Cela a permis de travailler sur les fondamentaux sur le plan technique et collectif et aussi sur l'aspect mental, en oubliant la compétition et le match du week-end, détaille le coach Didier Ollé-Nicolle. Et puis cette semaine où les retours ont permis de travailler sur quelque chose de plus précis, de plus "chirurgical" avec ceux qui sont susceptibles de jouer ce vendredi à Ajaccio. Et globalement le coach orléanais est satisfait de ces 15 jours de travail de son groupe.

Le coach Didier Ollé-Nicolle a apprécié le travail fourni par son groupe lors de ces 15 jours de trêve © Radio France - Johan Gand

Passer la seconde

En conférence de presse lorsqu'on demande à l'entraîneur orléanais si ce match à Ajaccio est l'occasion "d'enclencher la seconde", il sourit "c'est une belle image". Il rappelle que beaucoup d'observateurs, d'adversaires, reconnaissent que le jeu orléanais est intéressant, donc il y a des choses positives sur le terrain mais pas beaucoup de points dans la besace. Didier Ollé-Nicolle jette aussi un petit coup d'oeil dans lé rétroviseur, rappelant le début de saison compliqué la saison passée avant que les orléanais trouvent la bonne carburation.

Opposition de style en perspective

En moyenne d'âge de l'ensemble de l'effectif les 2 équipes sont proches : 24,7 ans pour l'USO, 25 ans pour Ajaccio. Mais sur les 2 équipes qui devraient s'affronter ce vendredi, les orléanais auront normalement une équipe plus jeune que leur adversaire et surtout nettement moins expérimentée. Logiquement le salut d'Orléans devrait passer par l'exploitation des qualités de cette jeunesse : de l'énergie à revendre, de la vivacité, le collectif. "Si on y va juste pour être bien en place, à un moment donné, il y aura le joueur expérimenté, une passe de Cavalli pour Courtet, un coup de pied arrêté pour faire la différence, car ils ont les armes". Mais à l'inverse, le coach orléanais est convaincu qu'avec un peu plus d'esprit de conquête, qu'avec le respect des principes de jeu et la concentration qu'il faut son équipe peut poser des soucis aux corses. Le défenseur central Allioune Ba, qui devrait être titularisé en l'absence de Gabriel Mutombo abonde "A nous de les déstabiliser par notre vivacité, notre vitesse, notre rapidité d'exécution pour les mettre à mal."

En l'absence de Gabriel Mutombo, suspendu, Allioune Ba, pourrait connaître sa première titularisation en défense centrale © Radio France - Johan Gand

4 absents, un retour

3 joueurs suspendus ne sont pas du déplacement (Mutombo, Benkaïd, Demoncy) ainsi que Stéphane Lambèse, pas encore revenu de sélection avec Haïti. Dans l'autre sens, Thomas Ephestion fait son retour après sa blessure.

Entre suspensions et sélection, l'USO doit se passer de 4 joueurs mais Ephestion est de retour - USO Foot

