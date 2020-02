Ligue 2 : L'USO fonce droit vers le précipice après sa défaite contre Rodez

Orléans-la-Source, Orléans, France

La question qui revenait le plus souvent ce mardi après cette nouvelle déception dans les travées de la Source c'est "Comment ont-ils pu perdre ce match?".

Après un début de match timide, les débats entre les 2 équipes s'étaient animés en fin de mi-temps. Pêle-mêle côté orléanais on a vu 2 belles frappes de d'Arpino, stoppées par le gardien ruthénois, un but refusé pour hors-jeu sur coup-franc, une balle à quelques mètres de la ligne de but envoyée sur le gardien par Scheidler, une frappe de Soumaré au ras du poteau et quelques autres. Déjà un peu de déchets.

Rodez, comme attendu, était positionné bas et profitait des balles de contre pour planter quelques banderilles. Heureusement, le nouveau gardien orléanais, Alexandre Letellier, sur un de ses seuls arrêts de la 1ère mi-temps, a eu la main ferme sur une tête adverse à bout portant. Mais à part cela, pas de gros danger.

Bonne entame de 2ème mi-temps, mais après...

La reprise se faisait à peu près sur le même rythme. Et au bout de 5 minutes, Mollo, très actif et convaincant pour sa 1ère à la Source (avant de sortir sur blessure), centrait, suite à un une-deux avec Scheidler et trouvait la tête victorieuse de Nakoulma (1-0, 50è). Ouf, l'USO avait marqué en 1er, cela allait forcer Rodez à se découvrir pour revenir au score. Et c'est ce qui s'est passé, Orléans a eu de belles balles de 2-0, notamment une combinaison Scheidler/Nakoulma où ce dernier se retrouve seul face au but mais envoie sa frappe au-dessus.

"Un tournant du match" selon l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle. Car ensuite à la 72è minute, après un corner, le ballon revient côté droit pour Rodez, centre, tête croisée du défenseur Chougrani et les 2 équipes étaient à égalité (1-1, 72è). Déjà c'était contrariant, mais il n'a fallu que 5 minutes pour que cela devienne carrèment déprimant pour l'USO. Coup-franc à une trentaine de mètres, le ballon traverse toute la surface de réparation sans être touché et c'est le capitaine Douline qui surgit au 2è poteau, sans aucun marquage sur lui et qui vient battre Letellier à bout portant (1-2, 77è).

Malgré quelques tentatives en fin de match, notamment de Perrin dont l'entrée a apporté du dynamisme, et un nouveau but refusé pour Orléans, le score n'a plus évolué. Comme le classement de l'USO, toujours bien au fond de la Ligue 2. Dommage pour les rouge et jaune, quasiment tous leurs concurrents directs ont perdu ce mardi, une belle occasion de gâchée. La semaine à 3 matchs si importante pour tenter de remonter au classement a déjà débuté par 2 défaites.

Le classement et les résultats de cette 23è journée de championnat

Peu de changement en bas de tableau, l'USO a laissé passer une belle chance de se rapprocher - LFP

Les réactions d'après-match

Prochain rendez-vous dès vendredi à Niort pour la 24è journée de Ligue 2.