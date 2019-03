Ligue 2 : L'USO laisse filer 2 points face à la lanterne rouge.

Orléans, France

L'Us Orléans avait pourtant pris le match par le bon bout en menant tôt face au Red Star FC.

Dès la 6è minute, Maxime d'Arpino trouvait la faille sur coup-franc en transperçant le mur adverse. La balle déviée prenait le gardien à contre-pied. Mais la joie a été de courte durée, 2 minutes plus tard, le Red Star revenait au score, sur une action où la défense orléanaise s'est montrée un peu trop passive. Et puis le match s'est équilibré, mais avec une domination orléanaise dans les occasions (notamment avec un poteau de Thomas Ephestion). Jusqu'à la 38è minute où après un ballon perdu à 30m, en 2 passes, le Red Star prenait l'avantage. Heureusement, là, c'est l'USO qui a vite réagi, encore sur coup franc, frappé par d'Arpino et conclut par Benkaïd. En 2è mi-temps, le Red Star se retrouvait à 10, après un 2è carton jaune adressé à Formose Mendy. En supériorité numérique, l'USO a poussé, s'est crée beaucoup d'occasions, mais sans réussir à reprendre l'avantage. Orléans a même réussi à se faire peur en toute fin de match, sur un contre du Red Star, bien sauvé par Gallon...

Les réactions d'après-match

Les premiers mots du milieu offensif de l'USO, Gaëtan Perrin

La réaction du coach Didier Ollé-Nicolle

Les résultats de la 30ème journée de Ligue 2

Le classement de Ligue 2

