Ligue 2 : L'USO mise sur ses "tauliers" au Mans

En football comme en économie, dans les périodes difficiles on se tourne vers les "valeurs refuge". Ce vendredi à 20H, pour le duel du bas de tableau entre Le Mans (19è) et l'USO (20è), le coach orléanais a fait des choix forts. Il privilégie l'expérience et a écarté du groupe certains joueurs.

Le match entre le dernier et l'avant-dernier s'annonce comme un combat. Didier Ollé-Nicolle a choisi d'écarter certains joueurs et privilégier l'expérience (ici Cambon, Demoncy et d'Arpino)

Orléans-la-Source, Orléans, France

Plusieurs fois pendant le traditionnel entraînement de veille de match, le staff technique a haussé la voix. Le préparateur physique, d'abord, obligé de rappeler à certains que l'entraînement avait débuté et que, vu l'échéance à préparer, il n'y avait pas vraiment la place pour la rigolade. Une deuxième couche est arrivée ensuite par la bouche de Didier Ollé-Nicolle : des remarques individuelles appuyées mais collectives aussi pour réclamer de la concentration et de l'application en face du but.

Pas satisfait de l'implication ou de l'application de certains sur la séance d'entraînement, Didier Ollé-Nicolle a parfois du hausser le ton. © Radio France - Johan Gand

Après les paroles, place au actes...

Le coach orléanais n'a vraiment pas apprécié les deux dernières rencontres de son équipe (défaite 4-0 contre Lorient et élimination en coupe de France à Rouen 1-0), mais il a apprécié la prise de parole assez virulente de certains de ses cadres (à l'image de l'interview de Cédric Cambon). "Maintenant il faut que cela se traduise en actes" précise le technicien de l'USO. Il a donc privilégié l'expérience pour le match de ce vendredi face au Mans : "Les 11 titulaires seront ceux qui ont le plus d'expérience dans mon effectif". Il avance plusieurs arguments pour expliquer ce choix : faire confiance à des joueurs qui étaient là la saison passée et qui ont montré qu'ils avaient le niveau de la Ligue 2, un levier psychologique pour s'appuyer sur des garçons qui connaissent ce genre de matchs et ce qu'ils impliquent en terme d'état d'esprit et un levier de "responsabilité" pour que ces joueurs un peu plus habitués prennent en main les rênes de l'équipe.

Des choix tranchés pour faire le groupe

Pas satisfait du rendement de certains joueurs, le technicien de l'USO a écarté du groupe Vincent Thill et Jorris Correa. Côté infirmerie, Gauthier Pinaud, le capitaine, touché à une cuisse samedi est forfait, tout comme Abdoulkader Thiam. En attaque, Hicham Benkaïd poursuit sa réathlétisation et Edouard Butin (orteil fissuré) est au repos. Le jeune attaquant Salah Bouzrara fait une nouvelle apparition dans le groupe.

2 joueurs sont écartés, 4 sont blessés pour le déplacement au Mans - USO FOOT

Recoller ou décrocher

Les données de la partie sont assez simples. L'USO est à 4 points du promu Le Mans (19è), en cas de victoire, Orléans reviendrait à 1 point mais attention en cas de défaite, les sarthois porteraient leur avance à 7 points, à un match de la mi-saison, ce qui obscurcirait sérieusement les perspectives d'avenir orléanaises. Car les manceaux sont dans une fin d'année 2019 où ils enchaînent les duels contre des concurrents directs. Battus lors de leur dernier match à domicile par Châteauroux (15è), ils termineront (après ce match face à l'USO) l'année avec un déplacement au Paris FC (18è). Entre temps (comme l'USO la saison passée), le Mans affrontera également le PSG pour les 8è de finale de la coupe de la Ligue. Le club a d'ailleurs vendu un "pack" de 2 matchs comprenant le Paris SG et l'USO, 18 000 personnes sont donc attendues ce vendredi au MMArena.

Le Mans/USO, 18è journée de Ligue 2, c'est à vivre dès 19H30 sur France Bleu Orléans avec notre concours de pronostics. Coup d'envoi à 20H.