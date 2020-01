Ligue 2 : L'USO rechute dès son premier match de 2020 face à Chambly

Orléans, France

L'US Orléans a conscience que le compte à rebours est lancé et que la situation de l'équipe nécessite un engagement total. Enfin sur ce dernier point lors du match de ce vendredi à Paris face au FC Chambly, on peut se poser la question...Aucun tir sur les 45 premières minutes! Alors oui les orléanais sont arrivés en retard au stade à cause de la circulation et le match a été décalé de 30 minutes mais "on ne va pas commencer à se cacher derrière ça" enrage le gardien Thomas Renault. "Tout le monde joue au train et au football on ne peut pas jouer au train" se désépère l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle avant de s'interroger "Il n'y a pas eu la mentalité d'une équipe qui veut sauver sa peau, quelque part on se croit peut-être un peu trop beau".

Fade reprise

Car oui, la 1ère mi-temps a été tristement ennuyeuse voire soporifique! Aucun tir côté orléanais, on l'a déjà souligné. Pas beaucoup mieux en face et pourtant comme au match aller, il n'en a fallu qu'une à Chambly pour ouvrir le score. Corner au 1er poteau, un défenseur picard surgit et marque de la tête (1-0, 40è). "Cette phase de jeu, l'endroit où a été tiré le corner, on a mis en garde avant-hier, hier et même aujourd'hui pendant la causerie" constate, impuissant Didier Ollé-Nicolle. Et ensuite quand Chambly mène, dur dur de trouver la faille dans ce bloc compact. Rentrées offensives, changement de système de jeu, l'USO a poussé pour revenir mais à part 2 balles sauvées sur la ligne cela n'a pas été très efficace. Même scénario et même résultat qu'au match aller, un coup de pied arrêté adverse, un but et puis rideau!

Décidemment une mauvaise soirée

Outre le retard du bus orléanais, le coup d'envoi décalé, le match a ensuite été perturbé en 1ère mi-temps par le déclenchement de l'alarme incendie, demandant à tout le monde de quitter le stade. Après quelques minutes pour constater qu'il s'agissait en fait d'un acte de malveillance, la rencontre a pu reprendre. Et puis moins anecdotique et moins rigolo, le sort s'est aussi acharné sur l'attaquant Hicham Benkaïd. Absent depuis 2 mois, il fait sa rentrée dès le début de la 2ème mi-temps pour amener du punch, mais il se blesse sur sa première accélération après 1 minute sur le terrain, obligeant le staff à effectuer un 2è changement pour faire entrer Soumaré. L'inquiétude est grande autour de Benkaïd, qui pourrait avec cette rechute manquer encore plusieurs semaines. Décidemment quand ça ne veut pas...

