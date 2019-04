Ligue 2 : L'USO renverse le match, écarte Clermont et fait chavirer le stade de la Source

Au terme d'un match à suspens, l'USO a inversé le cours de la partie à la Source ce vendredi et s'impose 2-1 face à Clermont, qui avait ouvert la marque. Orléans s'est réveillé en 2ème mi-temps et grâce à Avounou puis Benkaïd l'emporte en fin de match. L'USO reste en course pour les playoffs.

Orléans, France

Pour la 32e journée du championnat de Ligue 2, l'Us Orléans a remporté un succès très important face au Clermont Foot ce vendredi. C'est la 1ère fois que Didier Ollé-Nicolle gagne face à son ancien club depuis qu'il est arrivé à Orléans. C'est aussi la 1ère fois cette saison en championnat, que l'USO s'impose après avoir été menée. Car dès la 10è minute, un missile en pleine lucarne du clermontois Pereira-Lage, jetait un froid sur le stade de la Source (0-1). Gênée ensuite par le vitesse des attaquants auvergnats, l'équipe orléanaise a longtemps subi les assauts de son adversaire.

Changement d'ambiance

A la pause, et c'est assez rare, le coach de l'USO a un peu "monté le volume" dans le vestiaire pour demander un peu plus à ses hommes. Le message a mis un peu de temps à ses concrétiser, mais on voyait déjà moins Clermont et puis quelques entrées offensives ont amené du peps. Lecoeuche, puis Perrin ont amené du sang-frais et à la 68è, après un débordement de Lecoeuche, c'est Avounou qui égalisait (1-1). L'USO, aidée par la Source, également plus en forme en 2è mi-temps a continué à pousser. Et à la 88è, Hicham Benkaid reprenait un corner de Demoncy (2-1). Un 11è match sans défaite et une belle ambiance hier soir avec 5500 spectateurs.

Les réactions orléanaises après cette victoire

Yohan Demoncy et Hicham Benkaïd

La réaction du coach Didier Ollé-Nicolle

Retrouvez les résultats de cette 32è journée en temps réel

Le classement de Ligue 2

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr