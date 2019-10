Ligue 2 : L'USO stoppée sèchement et logiquement par le RC Lens

Devant un peu plus de 5600 spectateurs, l'USO a subi ce lundi sa plus lourde défaite de la saison

Orléans, France

Cette 10e journée de Ligue 2, sera classée dans le rayon "à vite oublier" pour les joueurs de l'US Orléans. Pourtant la soirée avait bien débuté, une entame de match assez solide, sans beaucoup d'occasions de part et d'autre. Mais à la demi-heure de jeu, Vincent Thill trouvait la tête de Joseph Lopy (1-0, 29è). Suffisant pour renvoyer l'USO aux vestiaires avec un petit avantage.

Le RC Lens, mené, qui visait la 2ème place du classement, reprenait le jeu avec un peu plus de maîtrise et lançait plusieurs armes offensives au front (Robail, Banza). Puis vint l'heure de jeu : après une faute du capitaine lensois, Yohan Demoncy, devait quitter le terrain, remplacé par Amine Talal. Une 1er changement qui perturbait un peu le bel équilibre du milieu de terrain orléanais. Et puis les soucis arrivant généralement groupés, c'est Gauthier Pinaud, lui aussi sur un contact qui boitait bas.

Le temps de faire le changement, un lensois, parti du côté du défenseur convalescent butait sur Vachoux, le gardien orléanais remettait le ballon dans les pieds de Sotoca, qui n'avait plus qu'à égaliser dans le but vide (64è). Nouvelle tuile quelques instants plus tard, Cédric Cambon, en délicatesse avec ses adducteurs, quittait le terrain. Sur le corner qui suit, le serbe Rodovanovic met une tête qui donne l'avantage aux lensois (66è). Benkaïd, blessé au talon, d'Arpino qui réclamait sa sortie après une béquille ne pouvaient plus être remplacés car les 3 changements avaient eu lieu. Ils ont fini courageusement mais très diminués.

Lens en a profité pour inscrire 2 nouveaux buts. Fin d'un match et d'une soirée qui va laisser des traces dans l'effectif et les organismes orléanais. Un match où les ennuis se sont multipliés, la poisse peut-être, mais l'illustration aussi que cet effectif de l'USO manque sûrement un peu d'épaisseur et que l'absence de certains joueurs se fait un peu plus sentir que d'autres. Le recrutement et le renfort semble plus que nécessaire.

Les réactions d'après-match

L’entraîneur de l'USO Didier Ollé-Nicolle

Le milieu de terrain Maxime d'Arpino

