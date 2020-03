Ligue 2 : L'USO tente de remettre les têtes à l'endroit avant d'affronter Lens

Denis Troch n'est pas un inconnu dans le monde du football professionnel, joueur puis entraîneur, il s'est désormais reconverti dans la préparation mentale, entre autres et est fréquemment sollicité par des équipes professionnelles. L'USO a fait appel à ses services pour tenter de se maintenir dans cette dernière ligne droite du championnat. Ce samedi, il a donc rencontré le staff puis les joueurs.

Denis Troch intervient auprès du Stade lavallois cette saison. © Radio France - Gildas Menguy

Ramener de la confiance et de l'estime de soi

Objectif : redonner confiance à ce groupe, retrouver du plaisir, de l'envie de jouer ensemble et surtout faire prendre conscience au groupe que rien n'est perdu, mathématiquement.

Ce match à Lens ressemble en effet à un défi et pour le relever il faudra "mobiliser toutes les ressources possibles" explique l'entraîneur Gilbert Zoonekynd qui fera sa 1ère apparition sur le banc orléanais ce lundi au stade Bollaert-Delelis.

Une opération "à moyen terme" confie le coach orléanais qui sait que le mental et la confiance "sont des ressources très importantes".

On n'a pas les moyens d'être beaux

Face à une équipe qui peut revenir à la 2ème place, à 1 point du leader Lorient, en cas de victoire ce lundi, l'USO devra en effet sortir un gros match pour prendre des points. Du coup quand on demande à Gilbert Zoonekynd s'il faut être ambitieux dans le jeu pour bouger les lensois, il répond "On n'en est plus là. On n'a pas les moyens d'être beaux. On n'encaisse trop de buts et on en met pas assez. S'il ne faut avoir que 30% de possession et gagner 1-0 sur un contre, cela nous va bien. Il faut être pragmatique et revenir aux bases, aux fondamentaux."

Etre pragmatique, c'est la consigne donnée par Gilbert Zoonekynd à son équipe pour ce match à Lens © Radio France - Johan Gand

Objectif de point fixé

11 matchs à jouer et généralement, ces dernières années, il faut 38 à 39 points pour accrocher la place de barragiste, l'option la plus raisonnable pour l'USO. Cela fait donc encore 19 à 20 points à décrocher. "1,8 point en moyenne par match" analyse Gilbert Zoonekynd qui rappelle que si l'USO avait pu arracher un nul contre Troyes, où ils ont eu des opportunités, ils auraient été dans cette moyenne depuis la victoire au Havre. Là ils ne sont qu'à 1,5, pas loin. Et Gilbert Zoonekynd reconnait que l'objectif est élévé, mais il sait également que dans le foot, il peut se passer beaucoup de choses.

Quelques absents

Pour ce déplacement à Lens, l'USO devra se passer de plusieurs joueurs : Mutombo, Nakoulma, Butin et Scheidler sont blessés, Talal et St-Ruf toujours indispobibles. 3 jeunes, habituellement avec la réserve orléanaise sont donc convoqués avec les pros.

Un groupe renouvelé à cause de plusieurs absences - USO Foot

