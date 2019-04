Ligue 2 : L'USO tente l'ascension du stade des Alpes à Grenoble

Orléans-la-Source, Orléans, France

C'était le 1er samedi de novembre, l'USO sortait d'une belle qualification en semaine à Reims en coupe de la Ligue...Les orléanais étaient sur un nuage avec cette accession en 8è de finale et surtout en championnat, 6 victoires de suite. Le milieu orléanais Yohan Demoncy s'en souvient "On avait enchaîné beaucoup de match avant celui de Grenoble" et patatras! Un revers 3-0 à la Source face à cette équipe iséroise qui commençait déjà à faire parler d'elle. Derrière, l'USO ne s'en était pas relevée tout de suite, et c'est peu dire, car il avait fallu attendre la dernière journée avant la trêve hivernale, le 21 décembre, à Béziers pour retrouver le succès en championnat. Bien sûr le contexte est différent mais "je l'ai utilisé auprès des joueurs pour leur rappeler que c'est un match où on était passé à côté. Aujourd'hui il y a ces 8 matchs à disputer mais c'est bien aussi d'avoir un esprit de revanche, de compétition, de montrer qui on est."

Didier Ollé-Nicolle a rappelé à ses joueurs qu'au match aller, ils avaient été dominés et notamment sur la fraîcheur par Grenoble © Radio France - Johan Gand

"Si on veut aspirer à mieux..."

Même si l'USO surfe toujours sur une belle série de 9 matchs sans défaite en championnat, le nul (2-2) la semaine dernière face au Red Star a laissé quelques regrets "on est un groupe, et j'inclus le staff avec, assez ambitieux et nos 2 dernières prestations à domicile, avec ce qu'on a déjà pu démontrer, c'est un peu regrettable. On n'a pas perdu, mais cela aurait été plus logique de faire un nul à Lorient et de gagner face au Gazélec et vice-versa avec Valenciennes et le Red Star" analyse le milieu offensif Thomas Ephestion, très impressionnant depuis son positionnement un peu plus haut. Mais on est entré dans la dernière ligne droite de ce championnat, déjà loin d'être logique tous les week-end, et peut-être encore plus imprévisible maintenant avec beaucoup d'équipes qui ont encore quelque chose à jouer en haut comme en bas du classement. Mais perfectionniste le milieu orléanais conclut "Si on veut aspirer à mieux, on ne peut pas se contenter de résultat comme ça"

Perfectionniste et ambitieux, le milieu Thomas Ephestion, sent que la qualité du groupe peut pousser l'USO à attendre de belles choses de la fin de saison © Radio France - Johan Gand

Côté compo

Ziani, Bouby, Tell et Lecoeuche sont forfaits pour ce déplacement en Isère, victimes de pépins physiques. Gabriel Mutombo est dans le groupe, mais pas forcément à 100% après sa douleur au dos vendredi face au Red Star. Le groupe de l'USO retenu par Didier Ollé-Nicolle est donc : Gallon, Renault, Pinaud, Cambon, Mutombo, Monfray, d'Arpino, Demoncy, Lopy, Cissokho, Perrin, Avounou, El Khoumisti, Benkaïd, Traoré, Talal, Le Tallec, Ephestion

GF38 / USO, 31è journée de Ligue 2 c'est à vivre dès 19H30 sur France Bleu Orléans.