Ligue 2 : L'USO tente la pêche au gros à la Source

Objectif pour le milieu Vincent Thill et ses partenaires, une 1ère victoire et enfin des buts ce vendredi à la Source

Orléans-la-Source, Orléans, France

Le nul ramené d'Ajaccio a rassuré un peu côté orléanais mais les joueurs sont conscients qu'il faut faire bien mieux. Sur la situation actuelle, l'attaquant Hicham Benkaïd explique "On le vit pas mal dans le fond mais on sait que c'est difficile pour tout le monde. On est tous là à se remettre en question, c'est important. Ça va venir". On l'a dit, on le répète le tableau n'est pas tout noir "Le fond est intéressant", "On perd pas mal de matchs d'un seul but, sur des détails" positive Hicham Benkaïd. Mais il faut bien se rendre à l'évidence "les résultats malheureusement ne sont pas au rendez-vous" et l'écart commence à se creuser; il y a déjà 3 points de retard sur Caen, le 16ème.

Attaque en sous-régime

Principal souci du moment : marquer des buts. Seulement 3 pour l'instant (tous lors du même match face à Rodez), soit la 18è attaque de Ligue 2 après 7 journées. Didier Ollé-Nicolle se souvient du discours, "un peu en forme de boutade" de 2 présidents qu'il a eu (et qu'il a déjà répété à Philippe Boutron, le président orléanais) : "L'équipe c'est l'affaire de l'entraîneur et l'avant-centre c'est celle du président, parce que ce genre de joueurs est souvent cher et qu'il faut trouver la perle rare". Parfois quand l'équipe a du mal à faire le jeu, évidemment on ne peut pas demander à l'attaquant de tout faire, mais là, l'USO a souvent la balle, reste maintenant à convertir cette possession.

Le Havre voyage bien

La victoire ce vendredi à la Source aurait d'autant plus de relief que Le Havre est une des équipes qui marche bien. 2ème du classement, meilleure équipe à l'extérieur (3 victoires, 1 nul), qui possède le meilleur buteur du championnat (Kadewere, 9 buts), le meilleur passeur (Fontaine, 4 passes) et qui a à sa tête un entraîneur expérimenté (Paul Le Guen). Mais l'USO avait plutôt bien négocié sa double confrontation avec Guingamp rappelle Didier Ollé-Nicolle, un autre prétendant à la montée en fin de saison. Il ne s'étaient inclinés que d'un but en Bretagne avant de s'imposer 4-1 à la Source en coupe de la Ligue.

Même si Le Havre s'annonce solide, Didier Ollé-Nicolle rappelle que ses hommes avaient fait bonne figure face à Guingamp, autre gros bras du championnat © Radio France - Johan Gand

Groupe au complet

C'est assez rare cette saison, l'USO est au complet pour la réception du Havre ce vendredi à la Source.

Le groupe de l'USO pour la réception du Havre - USO Foot

Résultats et classement en direct

Un match qui marque également le retour en tribunes des Drouguis, le groupe de supporters orléanais. Une marche est d'ailleurs prévue dès 19H depuis le carrefour de l'Indien vers le stade. Et cette rencontre USO/Le Havre sera à suivre sur France Bleu Orléans, avec un avant-match dès 19H, en parallèle du match de basket Boulogne/Levallois-OLB, 1ère journée du championnat Elite de basket.