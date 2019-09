Ligue 2 : L'USO tient enfin sa 1ère victoire de la saison

Orléans, France

L'US Orléans avait pourtant pris le 1er but de la soirée, assez tôt. Sur un corner (16è minute), le défenseur troyen Salmier était le seul à sauter et propulsait le ballon dans le cage orléanaise. C'était l'une des premières occasions troyenne et cela faisait mouche. Mais bien décidés à ne pas se laisser faire, la volonté des orléanais a vite refait surface. Et comme un symbole, c'est le capitaine Gauthier Pinaud, qui avec sa rage a montré la voie. Après une percée plein axe, il a envoyé un missile d'une bonne vingtaine de mètres en pleine lucarne de son ancien coéquipier Gauthier Gallon (26ème). La 1ère mi-temps s'achevait ainsi sur un score nul (1-1).

45 premières minutes, qui n'ont pas vraiment plu à Didier Ollé-Nicolle qui reconait avoir un peu élevé le ton à la pause. Certes son équipe n'a pas trop été en danger, mais l'entraîneur orléanais trouvait le rythme du match un peu monocorde de la part de ses joueurs. "On fait une 1ère mi-temps un peu moyenne" reconnait le capitaine Gauthier Pinaud.

Plus énergiques à la sortie des vestiaires

L'ESTAC trouve en effet après la pause, une équipe orléanaise un peu plus entreprenante et cela ne met pas beaucoup de temps à payer. Benkaïd trouve Scheidler dans la surface qui, d'une frappe soudaine, trompe une nouvelle fois Gallon (1-2, 56ème). Mais contrairement à d'autres matchs où l'USO avait laissé des failles en fin de rencontre, cette fois-ci elle a tenu bon.

Assauts champenois

Laurent Battles, l'entraîneur troyen a pourtant tout tenté. Il a d'abord changé le schéma tactique de son équipe, a lancé presque tous ces joueurs offensifs sur le terrain. Conséquence logique, l'USO a beaucoup subi. Face à la prolifération d'attaquants adverses, Didier Ollé-Nicolle a voulu mettre 5 défenseurs pour contenir cette meute, malheureusement Cédric Cambon s'est blessé, remplacé par Mutombo. Le même Mutombo, qui, quelques minutes plus tard a dû se sacrifier pour l'équipe en accrochant un adversaire qui filait vers le but, carton rouge sorti par Mr Stinat. Mais à force d'abnégation et aussi avec quelques arrêts de Vachoux, le gardien orléanais, l'USO revient de Troyes avec 3 points. Loin d'être un aboutissement, c'est le début peut-être du redressement orléanais.

La réaction du capitaine et buteur Gauthier Pinaud

