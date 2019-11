Ligue 2 : L'USO tombe au plus bas après sa défaite contre le Paris FC

C'était le match à ne pas perdre et Orléans s'est incliné ce vendredi face au Paris FC (0-1) pour la 14è journée de L2. Une tête dès la 2è minute a donné l'avantage au PFC. Les parisiens se sont arc-boutés sur leurs cages, les orléanais ont encore tenté et raté. La situation est inquiétante.

Orléans, France

Les chiffres sont aussi inquiétants que rassurants en ce moment pour l'US Orléans. Les orléanais ont comptabilisé ce vendredi une trentaine de centres, une vingtaine de corners, une grosse quinzaine de frappes, 2 poteaux : oui il y a des opportunités. Et alors combien de but de l'USO au final? ZERO!

Encore et toujours des regrets

Le Paris FC, de son côté, a fait le match qu'il fallait. Un but au bout de 2 minutes (Axel Bamba, d'une tête sur corner) et après ils ont tenu le choc face aux offensives orléanaises. Et on a tout eu : des mauvais choix, des mauvaises réalisations de l'USO, des sauvetages côté parisien et irrémédiablement cette cage du PFC était inviolable. Après Châteauroux, Caen et d'autres matchs avant cela, le même scénario se répète : Orléans domine mais ne gagne pas.

Un joli coup-franc de Demoncy est boxé par le gardien, un beau centre arrive sur le jeune Soumaré qui étouffe complètement son tir qui finit dans les gants du gardien, une tête sur un corner est sauvée sur la ligne, Thill s'infiltre mais voit sa frappe échouer sur le haut de la transversale, etc, etc...La malchance? Parfois. La maladresse? Aussi. Mais au final et même si ce vendredi l'équipe avait changé de schéma tactique pour tenter d'être plus offensive, cela se termine par une nouvelle désillusion à domicile et celle-ci propulse les orléanais dans les bas-fond de la Ligue 2 avec, déjà, 3 points de retard sur le PFC, 19è.

Les réactions d'après-match

Retrouvez les résultats de votre équipe en temps réel

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr