Ligue 2 : L'USO va chercher la suite de son chemin au bout de la Terre

Ce vendredi, l'US Orléans (7è) se déplace dans le Finistère à Brest (2è) pour la 33è journée de Ligue 2. Le premier d'une série de 3 matchs délicats et cruciaux en 8 jours pour les orléanais afin de croire encore aux playoffs. Un joli duel en perspective pour débuter.

Sur le papier, c'est une rencontre qui s'annonce prometteuse. D'un côté, Brest, 2è, bien accroché à une des places qui permet d'accéder directement à la Ligue 1. Une équipe "avec un style, un beau potentiel offensif, à l'image de Clermont" détaille Didier Ollé-Nicolle, le coach orléanais. La meilleure attaque de Ligue 2, la 2è meilleure équipe à domicile, qui possède dans ses rangs le co-meilleur marqueur du championnat (Gaëtan Charbonnier, 22 réalisations). Mais à l'extérieur cette saison face à de belles formations comme Metz ou Reims, l'USO a montré qu'elle avait un "savoir-faire" comme le dit son entraîneur pour remporter ce genre de matchs. Brest a 7 points d'avance sur Troyes (3è) et dans ce genre de situation, dans une ambiance qui s'annonce chaude (le stade sera quasiment plein), "il y a 2 aspects" analyse Didier Ollé-Nicolle, "il y a la volonté de vite conclure la saison, prendre les points qu'il faut le plus vite possible. Après il peut aussi y a voir un peu d'appréhension, mais cela dépend de ce que nous mettrons en face".

Et puis de l'autre côté l'USO, la surprise de la saison en haut de tableau, 11 matchs consécutifs sans défaite, qui a remporté ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Une formation qui n'a pas, comme son adversaire, un super buteur à plus de 20 buts cette saison, mais où le danger peut venir de partout. La 16è défense de Ligue 2 mais qui sait parfois se sublimer collectivement pour devenir hermétique. Certains se souviennent peut-être d'ailleurs de cette bataille, la saison passée, à Francis Le Blé où les orléanais avaient fait un joli hold-up (0-1) grâce à un but de Gaëtan Perrin (à la 42è) et grâce ensuite à une défense collective exemplaire. Au match aller cette saison, les 2 équipes s'étaient séparées sur un score de 0-0.

"On est dans le "money-time" et pour l'instant on est dans le tempo" selon Didier Ollé-Nicolle © Radio France - Johan Gand

Encore quelques absents

Joseph Lopy (milieu ou défenseur à l'occasion), touché la semaine dernière face à Clermont est ménagé. C'est Abdoulkader Thiam qui le remplace dans le groupe retenu. Steeve Furtado, Karim Ziani, Thomas Ephestion sont sur la route de la reprise. En revanche mauvaise nouvelle pour Pierre Bouby et Jordan Tell que l'on ne devrait plus revoir d'ici la fin de saison. Le 1er s'est d'ailleurs vu diagnostiquer une nouvelle déchirure, au mollet cette fois. Dans les buts, Gauthier Gallon, remis de sa blessure, qui l'avait privé de match face à Clermont, devrait retrouver sa place dans la cage.

Légèrement blessé la semaine dernière, Gauthier Gallon a pu s'entraîner normalement cette semaine © Radio France - Johan Gand

Comme à chaque journée, ce match sera à suivre en direct ce vendredi sur France Bleu Orléans à partir de 19H30 ou via notre site.