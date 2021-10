Ligue 2 : la belle opération du HAC face à Dijon

On n'arrête plus le HAC ! Vainqueurs de Dijon (2-0), ce samedi au Stade Océane, les Ciel et Marine ont enregistré un troisième succès d'affilée et aligné un huitième match de suite sans défaite. La meilleure défense de Ligue 2 s'est une nouvelle distinguée en signant un septième cleen-sheat en onze journées. Et pour la première fois depuis le 3 décembre 2019 et une victoire face au Mans (2-0), les Havrais ont réussi à s'imposer à domicile avec plus d'un but d'écart.

Tout sourit en ce moment aux hommes de Paul Le Guen, propulsés à la 4e place, à égalité de points (20) avec Auxerre, 3e. Jamais depuis la saison 2007-2008, celle du titre et de la montée en Ligue 1, le HAC n'avait compté autant de points à ce stade de la saison.

Une grande première pour Lekhal

Cette équipe a tout pour elle en ce moment. De la réussite sur une frappe de Dobre repoussée d'abord par le poteau droit, ensuite par le montant gauche (6e). Un gardien impérial. Y. Fofana s'est en effet montré une nouvelle fois décisif, notamment sur une nouvelle tentative de Dobre (31e). De l'efficacité, aussi. Car c'est sur sa première occasion que le HAC a ouvert le score par Cornette, à la réception d'un centre de Boutaïb (1-0, 20e).

Ce match, les Havrais l'ont plié peu après l'heure de jeu sur un penalty provoqué par Thiaré et transformé par Lekhal, auteur de son tout premier but en L2 (2-0, 62e). "C’est une grande fierté. Je l’attendais. Devant ma famille en plus", savoure le capitaine havrais.

"On n’a pas fait un gros match, ajoute-t-il cependant. Physiquement, on a été un peu moins bien que lors des derniers matches, moins dynamiques. Avec un peu de réussite, on est quand même parvenu à contenir cette belle équipe de Dijon. C’est encourageant pour la suite, mais restons concentrés pour aller chercher cette régularité qui nous a si souvent manqué."

Il y a encore des petites choses qui m’énervent. Paul Le Guen

"C'est une belle opération comptable, apprécie pour sa part le coach Paul Le Guen. Mais autant j’étais pleinement satisfait du match à Nîmes la semaine dernière (1-0), autant je le suis moins ce soir. En première mi-temps, on a concédé trop de choses à nos adversaires. Mais bon, battre une équipe comme Dijon, avec les joueurs qui la composent, c’est formidable. Si on rejoue le match dix fois, les Dijonnais le gagnent six ou sept fois, il faut être lucide. Mais on a réussi à être opportunistes. On a gagné, mais il ne faut surtout pas faire les fanfarons. Il y a eu des erreurs défensives, on ne menait pas nos attaques comme il le fallait. Et puis il y a encore des petites choses qui m’énervent, comme le fait que Richardson jouait avec des moulés sur un tel terrain. Ce sont des petits trucs comme ça qu’il faut régler."

Place maintenant à la trêve internationale, avant ce rendez-vous à la saveur toujours particulière le samedi 16 octobre à Caen.