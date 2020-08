Ligue 2 : la belle victoire de Sochaux à Auxerre (2-0) gâchée par la grave blessure de Kitala

Du sourire aux larmes ! Le FC Sochaux-Montbéliard est passé par toutes les émotions ce samedi soir en ouverture du championnat de Ligue 2 de football. Les jaune et bleu pensaient avoir réalisé le match parfait en marquant d'entrée par Christophe Diédhiou d'une tête décroisée sur un corner de Gaëtan Weissbeck (4è), promu capitaine pour l'occasion. Puis en enfonçant le clou dès le retour des vestiaires (46è) sur un but de Yann Kitala, exploitant une passe en retrait ratée de Coeff pour son gardien Leon. Sauf que le nouvel attaquant sochalien, acheté 300 mille euros cet été à l'OL, n'a pas eu le bonheur de savourer son premier but avec Sochaux. Au bout de l'action, il vient heurter de plein fouet le portier auxerrois dans un choc jambe contre jambe effrayant !

Kitala, buteur maudit

La scène fait froid dans le dos. Kitala ne se relève pas, hurle de douleur, ses coéquipiers et même ses adversaires comprennent tout de suite que la blessure est grave. Il faudra 10 minutes pour évacuer l'attaquant arrivé cet été dans le Doubs. Un premier diagnostic fait état d'une possible fracture du tibia "mais on en saura plus une fois les résultats des examens complémentaires connus" confie dépité Omar Daf en salle de presse. Le gardien de but icaunais sera expulsé pour n'avoir pas maîtrisé sa sortie dans les pieds du buteur sochalien.

"Très touchés par ce qui arrive à Yann" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Le coach sochalien avait triste mine devant les micros. Certes satisfait du résultat "On a été solides, dans la continuité de ce que l'on a fait pendant la préparation et même la saison dernière, _on a concédé très peu d'occasions et on a marqué sur nos temps forts, c'est de bonne augure pour la suite"mais surtout attristé par la grave blessure de Yann Kitala "On est tous très touchés par ce qui est arrivé à Yann. Il faisait un gros match récompensé par son but d'ailleurs avant cette blessure. On est très déçus, on a une pensée pour lui et sa famille, mais il est costaud,_ et on va l'accompagner pour qu'il revienne au plus vite".

"Il y a urgence pour se renforcer" - Omar Daf

Mais l'entraîneur des jaune et bleu n'est pas dupe et d'ajouter "Pour être réaliste, il en a malheureusement pour quelques mois". Et de prévenir"Son absence va s'ajouter à nos difficultés actuelles, parce qu'on a un effectif très, très réduit, donc là il y a vraiment urgence de se renforcer" clame haut et fort le coach du FCSM.

Le message est on ne peut plus clair. Maxence Lacroix vendu à Wolsfbourg, et maintenant Yann Kitala indisponible quasiment toute la saison, en quelques heures, le FCSM vient de perdre deux de ses éléments clés de la saison. Sochaux doit donc refaire en partie son mercato s'il veut atteindre ses objectifs de première partie de tableau.