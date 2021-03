Ligue 2 : la Berri joue à Pau le match de la dernière chance

Après trois défaites de suite, dont la dernière 4 à 1 face à Nancy, la Berri joue son avenir en Ligue 2 face à Pau, 18ème du championnat. Seule une victoire pourrait permettre aux Castelroussins d'apercevoir la lumière d'un maintien possible.

Benoit Cauet est persuadé que ses joueurs vont réagir à Pau pour cette rencontre la plus importante de la saison

Avec 18 points de pris en 27 journées, la Berri a sans doute touché le fond samedi soir après la lourde défaite (4 à 1) face à Nancy, concurrent direct au maintien. Au regard du classement, les Bleu et Rouge sont-ils condamnés à la descente en troisième division ? Benoit Cauet, l'entraîneur castelroussin, se retranche derrière le nombre de points qu'il reste à distribuer.

"Au nom des mathématiques, il n'y a rien de fini car au niveau des points il y a tout à faire. Notre objectif maintenant est de tout faire pour finir au mieux notre championnat. Rien n'est impossible, quand je me lève le matin, je me dis que je peux changer quelque chose pour l'améliorer. Il n'empêche que je suis inquiet. C'est vrai que ce sont des situations ou il y a urgence", explique-t-il.

Benoit Cauet (Entraîneur de la Berri) : "Je crois qu'à force de prendre autant de remarques négatives mes joueurs vont réagir."

La Berri peut-elle faire pire en terme d'investissement lors du dernier match à domicile face à Nancy ? La réponse est non. Benoit Cauet a reconnu à l'issue du match qu'il avait une grande part de responsabilité dans cette défaite du fait d'une composition d'équipe surprenante. Mais il est persuadé que ses joueurs vont rebondir. "Chacun réagit à sa façon mais je crois qu'à force de prendre autant de remarques négative,s mes joueurs vont réagir. On est les derniers de la classe mais par contre, on est encore là. Mes joueurs s'entraînent toujours avec enthousiasme. La seule réponse, ils doivent la donner sur le terrain mais c'est sûr qu'il ne faut pas prendre exemple sur notre dernier match face à Nancy", confirme Benoît Cauet.

Il y a donc urgence de prendre 3 points et non pas le point du match nul à Pau. Si la Berri a encore un très mince espoir de jouer la 18e place, elle doit gagner face aux Palois. Dans le cas contraire, les Castelroussins pourraient bien dire adieu à la ligue 2.