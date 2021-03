Ligue 2 : La Berri n'a pris que le point du match nul 2-2 face à Caen

La Berri et Caen ont fait match nul deux partout au stade Gaston-Petit pour le compte de la 30e journée de ligue 2. Les quatre buts de la rencontre ont été inscrits lors de la première demi heure ! C'est sur un coup franc excentré de 30 mètres que le Caennais et ancien Castelroussin Benjamin Jeannot de la têt e ouvre la marque (0-1 4e). La Berri réagit très vite. Guévin Tormin qui a la confiance de Marco Simone perfore pleine axe la défense Normande et sa frappe puissante ne laisse aucune chance au gardien Remy Riou (1-1 9e). Ce même Guévin Tormin très en vue obtient même un pénalty. Le Caennais Armougom lui fauche son pied d'appui en pleine surface de réparation. L’arbitre n'hésite pas une seconde et siffle pénalty. Un pénalty transformé par Romain Grange d'une frappe puissante à ras de terre à la gauche des buts de Rémy Riou (2-1 13e). La Berri va beaucoup mieux et elle est donc récompensée de cette belle débauche d'énergie. Mais sur une mauvaise relance de Rémi Mulumba en direction de son gardien de but, Benjamin Jeannot intercepte le ballon et égalise (2-2 28e). Les Castelroussins ont une nouvelle fois offert un but sur une erreur individuelle.

Marco Simone (entraîneur de la Berri ) : "Il nous a manqué du c.. C'est vulgaire à dire mais c'est la vérité."

En seconde période, les Castelroussins vont avoir plusieurs opportunités pour marquer mais en vain. Mais alors qu'est ce qu'il a manqué aux Berrichons pour prendre les trois points de la victoire ? Marco Simone le nouvel entraîneur de la Berri s'est lâché : "Je peux dire la vérité ! Du c..C'est vulgaire à dire mais c'est la vérité. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs. nous avançons dans la bonne direction et ça va finir par payer." Guévin Tormin auteur d'un bon match ne dit pas autre chose : "On va se batte jusqu'à la fin. On y croit tous. Vu comme on joue, je peux vous dire que je suis convaincu qu'avec cette équipe là et avec le coach qui nous a transmis quelque chose, c'est pas possible de rester comme ça." Comme ça c'est lanterne rouge au classement général avec 20 points au soir de la 30e journée, à 10 points du 18e Guingamp et à onze points du premier non relégable Dunkerque. La Berri se déplacera dans 15 jours le samedi 3 avril sur la pelouse de Grenoble.