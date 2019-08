Ligue 2 : la blessure du footballeur Vincent Marchetti, un coup dur pour l'ASNL

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine va probablement devoir recruter un milieu de terrain.

Sur son site internet, Le club de football nancéien qui évolue dans le championnat de ligue 2, donne ce lundi 12 août, des nouvelles de Vincent Marchetti, blessé vendredi lors de la rencontre face à Lorient. A la veille d'une rencontre de coupe de ligue à Caen, l'ASNL explique que le milieu de terrain souffre "d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera opéré en début de semaine prochaine". Le club précise que "Vincent Marchetti a déjà subi une lésion identique à l'autre genou en novembre 2017, et qu'il avait été éloigné des terrains pendant six mois."

L'ASNL reconnait qu'il s'agit "d'un coup dur pour l'équipe déjà privée d'Edmond Akichi, blessé, indisponible pour quatre à six semaines ".