Ligue 2 : la campagne d'abonnements de l'ASNL démarre tranquillement

Lancée ce mercredi, la campagne d'abonnements de l'ASNL en Ligue 2 débute sans grande effervescence. Pas une surprise pour le club qui mise sur l'amélioration de l'accueil.

Pas de longues files d'attente pour le coup d'envoi de la campagne d'abonnements de l'AS Nancy Lorraine ce mercredi 7 juin. Avec la descente en Ligue 2 et une fin de saison difficile en terme d'ambiance, l'ASNL vise la barre des 10.000 abonnés cette saison contre 13.500 l'an passé en Ligue 1. Pour cette première journée, le club a enregistré 350 abonnés environ contre 500 l'année précédente.

Son Pass ASNL en main, Joffrey vient de s'abonner pour la première fois. Il s'étonne du peu de supporters venus pour l'ouverture de la campagne :

Je suis là depuis huit heures du matin. J'ai pris mes précautions, je pensais que ce serait la foule, mais non. On est bien servis, il y a le petit-déjeuner, les croissants, le café. Nickel."

Si les prix ont baissé par rapport à la Ligue 1, ils sont supérieurs à ceux des saisons de Ligue 2 (de 99 à 415 euros pour un premier abonnement plein tarif, de 69 à 385 euros pour un réabonnement). Le club propose aussi un pack spécial supporters, payant, avec des prestations complémentaires. Nicole a cédé, à moitié convaincue :

Rencontrer les joueurs en forêt de Haye, ça me plaît bien. Mais je le dis comme je le pense, je pense qu'on est perdant malgré tout. J'ose espérer que ce soit pour qu'on ait des joueurs de qualité cette année."

Ces hausses de tarifs, l'ASNL les assume et les accompagne d'avantages chez des partenaires et d'une montée en gamme, avec possibilité de réserver une place de parking payante par exemple. Objectif, toucher de nouveaux publics pour le directeur général adjoint Romain Terrible :

Le football doit être l'élément qui doit attirer au départ. Pour autant, si on veut un public familial, il faut attirer un large public, pas forcément fan au départ et qui peut être attiré par ce qu'on met en place et tous les avantages qu'il peut y avoir à côté."