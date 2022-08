Ligue 2 – Le FC Annecy fait tomber Dijon et s’offre sa première victoire

Le FC Annecy aura dû patienter jusqu’à la 6e journée et un déplacement sur la pelouse de l’un des cadors de Ligue 2 pour enfin décrocher sa première victoire. Ce mardi soir, les joueurs de Laurent Guyot ont déjoué tous les pronostics en battant 2 à 0 une équipe de Dijon jusque-là 2e au classement. Alexy Bosetti a ouvert le score sur pénalty (40e) et Steve Shamal a doublé la mise en toute fin de rencontre (90e+2). Au classement, le FCA est désormais 17e.

Averse de cartons

La mauvaise nouvelle de la soirée, puisqu’il en faut une, c’est le nombre de cartons récoltés par les joueurs annéciens. Deux rouges (Témanfo 74e et Mouanga 90e) et quatre jaunes (Mendy 16e, Pajot 24e, Kashi 48e et Jean 53e). Laurent Guyot devra revoir son équipe pour affronter, dès vendredi prochain, un autre gros morceau de L2. Toujours cap à l’Est, Annecy se rendra sur la pelouse de Metz (7e journée) qui, ce mardi soir, a corrigé Rodez (1-4).

Promu en Ligue 2 cette saison, le FCA n’avait plus remporté un match à ce niveau depuis le 3 avril 1993