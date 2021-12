Ligue 2 : battue à Nîmes (2-1), l'ASNL poursuit sa lente agonie

L'ASNL s'est inclinée ce samedi soir à Nîmes, 2-1. Les Nîmois ont été les premiers à frapper par Omarsson (27'), l'ASNL est revenue grâce à Thiam (42'), avant que Koné (44') n'inscrive le second but pour son équipe. L'ASNL enregistre sa dixième défaite de la saison et continue sa lente agonie qui la mène vers la relégation.

Un air de déjà vu

Les journées passent mais le résultat est le même, l'ASNL ne parvient toujours pas à redresser la tête. La faute à une fébrilité toujours aussi criante sur le plan défensif et un manque de qualité technique, pour espérer déstabiliser un adversaire nîmois, pourtant loin d'être meilleur dans ce secteur, mais certainement plus déterminé et concentré. Un scénario malheureusement habituel.

Nancy s 'est pourtant crée des occasions, mais une nouvelle fois, le dernier geste a fait défaut. Au contraire de Nîmes, qui sur deux opportunités s'est offert le scalpe d'une défense apathique. Aux carences individuelles et au manque de détermination, vient s'ajouter une absence de caractère qui se manifeste quand il faut relever la tête. L'ASNL coule, sa lente agonie se poursuit.

Benoît Pedretti fustige l'attitude de ses joueurs après la défaite à Nîmes (2-1)

La réaction de Giovanni Haag évoque la fragilité de son équipe après le revers à Nîmes

