Ligue 2 : la machine FC Metz se grippe contre Clermont

Honorat trompe Oukidja et marque le but de la victoire pour Clermont face au FC Metz

Metz, France

L'épidémie de grippe qui sévit sur la Lorraine n'a pas épargné le jeu du FC Metz, qui va devoir vite se requinquer dans une fin de mois de janvier infernale (déplacement à Monaco, Ajaccio et réception de Nancy entre le 22 et le 29 janvier). Les Grenats avaient plusieurs occasions à saisir ce vendredi face à Clermont Foot : prendre de l'avance sur ses poursuivants directs en tête du classement, prolonger une série d'invincibilité qui s'étirait depuis le 5 novembre et un revers (0-1) face à Auxerre, faire plaisir au public de Saint-Symphorien sevré de football depuis un mois et demi... C'était sans compter de solides et efficaces Auvergnats qui, mine de rien, s'accrochent au haut de tableau.

Deux tirs, un but

Sans Stopilla Sunzu, laissé sur le banc, c'est Mamadou Fofana qui prenait place en défense centrale aux côtés de John Boye. Habib Maïga faisait lui sa rentrée dans l'entre-jeu aux côtés de Marvin Gakpa et Renaud Cohade. Bien entrés dans leur match, mais sans mettre en danger Descamps le portier clermontois, les Messins se faisaient surprendre quand Pereira Lage, lancé côté droit centrait pour Ayé au premier poteau. Esseulé, l'attaquant pouvait reprendre et tromper Oukidja qui n'avait eu jusque la qu'à stopper une frappe adverse (23' 0-1).

Première pour Maïga

Libérés par l'ouverture du score, les hommes de Pascal Gastien évoluaient alors plus haut, et gênaient considérablement le jeu grenat jusqu'en début de seconde période. Metz revint dans la partie grâce à l'un de ses rares coups de pieds arrêtés bien négociés : coup de franc de Gakpa pour la tête de Maïga (58' 1-1) qui marquait son premier but en grenat (le deuxième de sa carrière professionnelle après un but avec St-Etienne l'an passé contre... Metz !) Mais imprécision et naïveté n'avaient pas totalement quitté le FC Metz. Honorat bien servi par Gastien dans l'intervalle, semait Delaine et Boye pour aller battre Oukidja d'une frappe croisée (78' 1-2).

Dans cet hiver de tous les dangers, les Grenats (avec un match en moins) restent leaders, mais prennent le risque de voir Brest (qui affronte le Paris FC lundi soir) revenir tout près d'eux. Vivement la suite.

Les réactions

Vincent Hognon (entraîneur adjoint du FC Metz) "C'était un vrai match de haut de tableau avec beaucoup d'intensité. On est déçus mais je ne pense pas qu'on méritait de perdre. On a fait ce qu'on devait faire. Ça s'est joué à des détails. On savait que Clermont pressait beaucoup et mettait de l'intensité. c'est plus difficile de s'exprimer techniquement. On aurait aimé voir un peu plus nos joueurs offensifs. Il nous a manqué de l’efficacité offensive et défensive."

Habib Maïga (milieu de terrain du FC Metz) "Forcément c'est frustrant. Y avait une bonne équipe de Clermont en face. Les deux buts nous ont vraiment fait mal. Il y a beaucoup d'occasions qu'on a pas su bien négocier."

Thomas Delaine (défenseur du FC Metz) "Ils ont des joueurs de qualité, ils ont fait preuve d’efficacité. C'est frustrant, il y avait de quoi arracher le nul. Mais tout n'est pas à jeter. Il faut penser à l'après."