Ligue 2 : "La mauvaise série du Stade Lavallois s'arrêtera mais après nous" promet l'entraîneur de Rodez

Le Stade Lavallois va-t-il enfin réussir à se sortir de la nasse ? Les Tango affrontent Rodez ce samedi soir lors de la 31ème journée de Ligue 2 de football. Les footballeurs mayennais restent sur 6 défaites consécutives et il faut absolument mettre fin à cette terrifiante série. Le RAF est 14ème au classement et 3 points seulement séparent les deux formations, c'est donc un adversaire direct pour le maintien. Au match aller, le Stade Lavallois avait gagné.

ⓘ Publicité

Didier Santini, l'entraîneur de Rodez, apprécie beaucoup le Stade Lavallois et Olivier Frapolli, son homologue, mais ce samedi pas question de leur faire le moindre cadeau dit-il : "il reste 8 matches, il faudra être combattant chaque semaine, il faudra tout donner et je sais que Laval est sur une mauvaise série mais quand on voit les matches parfois ça bascule du mauvais côté et il faudra surtout que ça ne bascule pas de l'autre ce week-end pour nous. Ils ont fait de super matches ces derniers temps. J'espère que la mauvaise série s'arrêtera pour Olivier, que j'apprécie, et pour ses joueurs mais après nous".

loading