Ligue 2 : la nomination d'un nouvel entraineur ? Prioritaire mais pas de timing, selon le président de l'ASNL

Ce 23 décembre dernier, Benoit Pedretti, l'entraineur du club de football de Nancy annonçait qu'il mettait fin à son intérim débuté en septembre après le départ de Daniel Stendel. Il confiait alors à l'Est Républicain "avec 12 points à la trêve, c'est évidemment très compliqué. J'ai déjà activé beaucoup de leviers. Il y a eu une réflexion après Dijon et j'ai choisi d'arrêter".

Depuis ? Pas de nouvelle information du club sur l'avenir, un club classé dernier du classement de ligue 2, pas de réponse à nos sollicitations faites au président Gauthier Ganaye.

Et puis ce jeudi 30 décembre, cette interview sous forme de questions-réponses publiée sur le site de l'ASNL. "Gauthier Ganaye fait le point, peut-on lire en titre sur les trois dossiers brûlants du moment : la nomination d'un nouvel entraineur, le mercato et la situation, compliquée du club".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La nomination d'un nouvel entraîneur : "je me garderai bien d'annoncer le moindre timing"

Gauthier Ganaye confie sa "déception" du choix de Benoit Pedretti, tout en le respectant. La nomination d'un nouvel entraineur est "le dossier prioritaire", reconnait-t-il l'idée est d'engager rapidement "un coach qui connait la ligue 2" (...) "Sa mission sera de relever le défi du maintien et de préparer l'équipe au mieux pour ses 19 finales" .

A la question quand ? Le président de l'ASNL répond "Nous souhaitons finaliser ce recrutement le plus rapidement possible afin de nous donner les meilleures chances de réussite. La difficulté de la tâche à accomplir réduit forcément très fortement la liste des candidats et peut donc retarder le timing. (...) Je me garderai bien d'annoncer le moindre timing précis".

Un club en mauvaise passe

Sur les mauvais résultats des footballeurs nancéiens, Gauthier Ganaye constate "une réalité comptable, si nous continuons sur cette moyenne de points, l'équipe sera reléguée en National en fin de saison". (...) "J'assume la responsabilité de cette première moitié de saison ratée mais il est hors de question de baisser les bras et de s'avouer vaincus à mi-course".

Quand on lui pose la question sur un possible renforcement de l'équipe. Il répond "dans notre situation, il est primordial d'effectuer un mercato de qualité ciblé sur nos besoins. Mais il est aussi voire plus important que les joueurs de l'effectif actuel trouvent des ressources pour inverser la dynamique". Gauthier Ganaye poursuit "il est fort possible qu'un ou plusieurs départs soient nécessaires afin d'avoir le recrutement de qualité que nous souhaitons tous". (...) "Notre mercato passera par des prêts ou des joueurs libres avec toutes les incertitudes que cela peut comporter".

Ce n'est pas l'existence du club que nous devons sauver (...) mais sa place en ligue 2 !

Sur les inquiétudes exprimées par les supporters, le président de l'ASNL répond que "la descente du club serait une contreperformance majeure dans l'histoire du club, et soyez certains que nous mettons tout en œuvre pour nous donner les meilleures armes pour l'éviter. Mais cette probabilité existe aujourd'hui et il serait inconscient de notre part de le nier" (...) il conclut "ce n'est pas l'existence du club que nous devons sauver lors des 19 prochains matchs mais sa place en ligue 2!"

"Du bruit avec la bouche" réagit un membre d'un club de supporters

Une conclusion qui fait réagir sur les réseaux sociaux des supporters. Sur Twitter Kilian Valentin, membre de l'Association nationale des supporters, membre des Saturday FC, principal club nancéien écrit "On appelle ça faire du bruit avec la bouche. Aucune légitimité. "Ce n'est l'existence du club qu'il faut sauver". Et bien si justement. Tu mets déjà 0 euro dans le club ça ne sera pas pour le faire en National".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

ssss