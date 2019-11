Ligue 2 : la passe de trois pour le FC Lorient contre Grenoble ?

Le FC Lorient, et sa performante attaque, accueillent Grenoble pour la 16e journée de Ligue 2. Avec une belle occasion de consolider sa place sur le podium.

Lorient, France

Le FC Lorient renouvellera-t'il sa passe de trois ? En cas de troisième victoire consécutive en championnat, ce vendredi contre Grenoble, rien ne dit que le FCL redeviendrait leader de la Ligue 2, comme cela avait été le cas après son premier triplé victorieux entre les 7e et 9e journées, mais un nouveau succès pourrait bien lui permettre de creuser encore un peu plus son avance sur ses poursuivants.

Profiter des autres matchs

De toutes les équipes de tête, Lorient est la seule à recevoir, en compagnie de Sochaux qui aura un match piège à négocier contre un concurrent, Troyes.

A Valenciennes, Lens (1e) disputera un derby qui ne lui a pas toujours réussi ces derniers temps.

(1e) disputera un qui ne lui a pas toujours réussi ces derniers temps. Accroché lors des deux dernières journée, Ajaccio (3e) se rend à Chambly, où le réveil a enfin sonné lors de la dernière journée.

(3e) se rend à Chambly, où le réveil a enfin sonné lors de la dernière journée. Comme écrit ci-dessus, Troyes (4e) et Sochaux (5e) s'affrontent demain à Bonal.

Le reste du classement, le FC Lorient, fort de ses huit ponts d'avance sur le sixième, peut se permettre de ne pas s'en soucier.

Dix matchs sans défaite en L2 pour Grenoble

Auteur de onze buts en trois rencontres, en comptant ceux inscrits en coupe de France, le FCL est en confiance. Après avoir pris le dessus sur la défense de Châteauroux, la forme de l'attaque lorientaise passe un nouveau test, ce vendredi.

Le Grenoble Foot 38 est solide. Il marque peu, quatorzième attaque de L2 seulement, mais le but qu'il a encaissé vendredi dernier contre Nancy, était le premier en deux mois ! Pas de quoi, toutefois, interrompre la série d'invincibilité du GF qui court depuis fin août et son seul et unique revers à l'extérieur, au Havre. Dix matchs sans défaite.

Les seules absences lorientaise concernent le secteur défensif. Touché à Châteauroux, Delaplace manquera deux semaines. Son nom s'ajoute à ceux des blessés de longue date (Sainati, Martins Pereira, Mendès.)