Ligue 2 : le Pau FC reçoit Nancy, pour enfin démarrer

Alexandre Olliero n'a pas encaissé de but à Amiens, c'était une première cette saison pour le Pau FC, et espère rééditer la performance contre Nancy.

La première victoire de la saison du Pau FC (20e) se fait désespérément attendre. S'il y a eu du mieux sur la pelouse d'Amiens où le Pau FC a globalement dominé, et aurait peut-être mérité mieux que le nul (0-0), il faudra de toute façon se montrer plus adroit offensivement pour espérer l'emporter contre Nancy (17e). Dernière attaque de Ligue 2 avec un seul but inscrit (par Bansais, face à Rodez), les Palois comptent sur le retour en prêt de Cheikh Sabaly du FC Metz - 10 buts et 6 passes décisives en National l'an dernier avec le Pau FC - pour enfin trouver la bonne carburation.

Un Messie messin

"Il va nous faire du bien", résume simplement Didier Tholot en parlant du retour du fils prodigue, dont le prêt, dans un mercato chamboulé par le coronavirus, s'est fait attendre. Il a des qualités "d'explosivité, de vitesse, la capacité à casser les lignes", dit encore Tholot, content de voir arriver un joueur qui "connait la maison".

Reste que Cheikh Sabaly ne réglera évidemment pas à lui seuls tous les soucis du Pau FC, même s'ils sont globalement d'ordre offensif. Le retour à une défense à quatre à Amiens a montré que les Palois savaient être solides. En face, Nancy doit faire face à un début de saison décevant avec une seule victoire au compteur. Ils joueront "à peu près le même championnat que nous", estime Didier Tholot, passé par le club lorrain. Un championnat dans lequel le Pau FC doit commencer à gagner ses matchs à domicile.

