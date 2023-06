Ligue 2 : le calendrier du Rodez AF pour la saison 2023-2024, journée par journée

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier complet 2023-2024 de la Ligue 2 BKT. Premiers matches le week-end des 5 et 6 août 2023. La 38e et dernière journée de Ligue 2 est fixée au samedi 18 mai 2024. La dernière journée avant la trêve de Noël se jouera le mardi 19 décembre 2023. À l’instar de la Ligue 1, la Ligue 2 reprendra le week-end des 13 et 14 janvier 2024.

Quatorzièmes au classement de Ligue 2 la saison dernière, les footballeurs ruthénois étaient emmenés par Didier Santini, qui reste au club cette année.

Les affiches pour Rodez

1re journée : le Rodez AF affrontera l'AC Ajaccio en Corse

38e journée : les Ruthénois clôtureront le championnat en affrontant l'AC Ajaccio à domicile le 17 mai.

Le calendrier du Rodez AF pour la saison 2022-2023