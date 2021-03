Ligue 2 : la première de Marco Simone à Gaston-Petit face à Caen

Les progrès constatés sur la pelouse du stade Bonal de Sochaux seront-ils validés au stade Gaston-Petit face à Caen pour le compte de la 30e journée de ligue 2 ? Marco Simone, le nouvel entraîneur de la Berri le souhaite de tout cœur : "Il faut répéter la même performance qu'à Sochaux, ce serait déjà quelque chose d'important. Il faut rajouter à cette performance le ou les buts. Nous avons travaillé dans ce sens collectivement cette semaine à l'entraînement pour trouver plus facilement le chemin des filets." Même si la Berri va mieux, il n'en demeure pas moins qu'elle reste scotchée à la vingtième et dernière place avec seulement 19 points de pris en 29 journées avec seulement quatre succès !

Marco Simone (entraîneur de la Berri) : "Prendre des points c'est la priorité pour nous"

En face Caen (13e) à dirigé par Pascal Dupraz est en train de décrocher sérieusement au classement général suite à une série négative de quatre matchs sans victoire (un nul suivi de trois défaites). Les Normands avec 34 points ont certes quinze points de plus que la Berri mais ils n'ont que cinq points d'avance sur le 17e Guingamp. Ce Berri Caen, c'est le duel entre deux équipes pas vraiment au mieux mais qui ont une volonté commune, se relancer et surtout de renouer avec la victoire. Les points, rien que les points, sont très importants quand vous êtes en fâcheuse posture au classement souligne Marco Simone : "Prendre des points c'est la priorité pour nous. Après peu importe la manière même si je reste convaincu que la manière pour gagner il faut quand même bien jouer au football et avoir des solutions et être fort mentalement."

Des retours importants dans le groupe

Enfin à noter les retours de suspension de Prince Ibara et de Chrsitopher Opéri. Opa Sanganté pour sa part va mieux et à donc obtenu le feu vert du corps médical pour jouer. Quand à Amir Nouri blessé sérieusement au genou il devrait être opéré la semaine prochaine pour un retour sur les terrains dans six à sept mois.

Coup d'envoi à 20h, au stade Gaston Petit de Châteauroux. Le match est à suivre en direct sur France Bleu Berry.