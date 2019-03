Ligue 2 : la première grosse embûche de la saison pour le Stade Brestois, battu à Le Blé par Valenciennes

Brest, France

Le match. Le réalisme était Valenciennois. Deux tirs lointains, deux buts en première période pour Robail en sortie de coup-franc (30e) et pour Masson (37e).

De quoi saper le moral car Brest avait dominé la première demi-heure mais n'avait pas su ouvrir le score malgré trois bonnes situations et une emprise totale sur le jeu.

Habituellement prompt à réagir, le Stade Brestois n'a pu le faire après l'ouverture du score et perd lourdement ce match à cause d'erreurs défensives flagrantes. Larsonneur marque contre son camp (0-3, à la 54e) puis les quatrièmes et cinquièmes buts interviennent après des contres de Raspentino (0-4, 74e) et Roudet (2-5, 89e).

Les buts de Charbonnier (1-4, 78e) et Chardonnet (2-4, 84e) relèvent de l'anecdote.

Énervés par la défaite, les Brestois l'ont aussi été par l'arbitrage d'Aurélien Petit, coupable d'avoir oublié au moins un penalty en première période, et d'avoir sorti une série d'avertissements (cinq pour Brest).

L'adjoint de Jean-Marc Furlan, Michel Padovani, a été exclu, et un supporteur est même descendu sur la pelouse pour arracher le drapeau de l'arbitre assesseur, lui reprochant de ne pas avoir signalé une position de hors-jeu sur le cinquième but nordiste.

La conférence de presse de Jean-Marc Furlan