Ligue 2 : La première passe de deux pour l'USO face à Troyes?

Pour une 1ère, on peut dire que le déplacement de Cyrille Carrière, nouvel entraîneur de l'USO en Normandie s'est bien passé. Une victoire 2-1 et certains joueurs qui ont semblé retrouvé des couleurs. "On ne s'attendait pas forcément à une victoire tout de suite, au Havre, mais maintenant qu'on l'a eue, on va essayer de surfer là-dessus" sourit le coach de l'USO. "On est un peu en avance sur le temps de passage qu'on avait imaginé, mais cela ne veut pas dire qu'il faut qu'on se relâche, bien au contraire."

Quelques changements d'habitude

Malgré sa nomination récente le nouveau coach orléanais a déjà bousculé quelques habitudes, pour casser un peu la routine. Quelques journées avec des entraînements doublés, en début de semaine, la possibilité de s'entraîner aussi avec la réserve pour les jeunes, ou ceux qui ont peu joué et qui auraient besoin et envie de courir. Des séances plus tardives dans l'après-midi à l'approche des matchs.

Cyrille Carrière, le nouvel entraîneur a changé quelques détails dans le mode de fonctionnement de l'équipe. © Radio France - Johan Gand

Et puis pour souder le groupe et resserrer encore un peu plus les liens, un stage sera organisé la semaine prochaine.

Au bon souvenir de Troyes

Alors ce vendredi, l'USO arrivera-t-elle enfin à gagner 2 fois de suite? Attention prévient l'entraîneur Cyrille Carrière, dans la forme du moment, Troyes est mieux que Le Havre et ce ne sera pas du tout le même match que la semaine passée. Les aubois viennent en effet d'aligner 3 succès consécutifs (Chateauroux, Caen et Auxerre), ont grapillé une place au classement (4ème) et entendent bien s'installer dans le haut du classement. A l'aller, c'était la 1ère victoire orléanaise de la saison, mais le défenseur Alex Marchadier n'est pas dupe "ce sera une toute autre rencontre qu'à l'aller".

Quelques absents dans le groupe

L'USO devra se passer de plusieurs joueurs pour ce déplacement, à commencer par l'attaquant Aurélien Scheidler, blessé. Toujours devant, Gaëtan Perrin qui a ressenti une douleur à l'entraînement ce jeudi a pu terminer la séance mais reste incertain. Cédric Cambon, lui, est suspendu mais son absence est compensée par le retour de Gabriel Mutombo.

Le 2ème groupe concocté par Cyrille Carrière avec 19 joueurs en raison de l'incertitude sur Gaëtan Perrin - USO Foot

Les matchs et le classement en temps réel pour cette 27è journée de championnat

USO-Troyes, 27è journée de Ligue 2 c'est à vivre ce vendredi en direct dès 19H30 sur France Bleu Orléans.