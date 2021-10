Ligue 2 : La première sur le banc de l'ASNL pour Benoit Pedretti au Paris FC

Humilité, travail, respect du club et des "anciens", mais aussi retrouver le plaisir de jouer ensemble ce sont les maître-mots employés cette semaine par Benoit Pedretti pour tenter de remettre sur pied cette équipe. L'ancien joueur ne se fait pas non plus d'illusion : il n'a eu qu'une semaine pour travailler et il sait que dans le foot "ce n'est pas aussi simple" car il ne suffit pas de changer d'entraîneur pour que d'un coup, les résultats arrivent. Mais le coach nancéien positive "ce que j'ai vu cette semaine m'a plu, après, c'est à eux de jouer, il n'y a qu'une seule vérité, sur le terrain".

Etat d'esprit primordial

Comme il ne peut donc pas tout révolutionner en une semaine, Benoit Pedretti a fait par ordre de priorité. En premier : relever la tête et "les remettre (les têtes) à l'endroit". Samedi après le nul décevant face à Amiens, l'entraîneur nancéien a trouvé un groupe "abattu, la tête basse avec l'impression qu'ils avaient 200 kilogs sur les épaules". Puis il y a eu 2 jours d'observation et dès mercredi il y a eu des mises en place tactique. "Des bases, mais en une semaine on ne va pas tout changer" prévient Benoit Pedretti.

Ensuite il a rappelé l'attachement à certaines valeurs citées plus haut : travail, humilité, respect. Et c'est avec cela que la réussite viendra précise-t-il. Mais pour l'instant, niveau respect par exemple, certains arrivent encore en retard à l'entraînement "ça, ça m'embête clairement dans la situation où l'on est" avertit Benoit Pedretti.

Et puis l'institution passe avant tout pour le nouveau coach nancéien "l'équipe est au-dessus de tout, il n'y a personne qui se mettra au-dessus de l'équipe à Nancy tant que je serai là".

Des premières paroles et prises de position qui ressemblent à la fois à une feuille de route mais aussi à une mise en garde pour ceux qui seraient tentés de ne pas respecter les principes.

Car au-delà d'être des règles collectives, ce seront aussi les choses à mettre dans le match de ce samedi à Paris pour espérer revenir avec quelques chose du PFC. Et c'est ce qu'attend le coach nancéien "Tête haute en sortant du vestiaire, être prêt, motivé. Le résultat viendra seulement si on a un contenu qui tient la route. Il ne faut pas dire je veux gagner, ça ne veut rien dire, heureusement qu'on veut gagner, le plus important c'est comment on va le faire."

Une présence qui semble avoir ramené du "positif" dans le vestiaire selon le défenseur Abdelhamid El Kaoutari. "Benoit a tout fait pour que l'on soit dans les meilleures conditions pour ce match, on a envie de lui rendre la pareille" confie le joueur.

Le groupe nancéien

Le 1er groupe composé par Benoit Pedretti pour le déplacement au Paris FC - ASNL

Les matchs et le classement en temps réel pour cette 11è journée de Ligue 2

