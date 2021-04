Ligue 2 : la prochaine victoire du FCSM à domicile, c'est pour Caen ?

Pour finir "le plus haut possible", comme le clament les joueurs et l'entraîneur sochaliens, les Jaune et Bleu doivent reprendre des couleurs à domicile, où ils n'ont plus gagné depuis deux mois. Incapable de s'imposer hors de ses bases depuis décembre, le SM Caen fait figure de victime idéale.

A quelle rencontre peut-on s'attendre pour cette 35ème journée de Ligue 2 au stade Bonal ? D'un côté du ring, le FC Sochaux, sans victoire à la maison depuis le 15 février contre Valenciennes (2-0), de l'autre, un Stade Malherbe de Caen en perdition, qui n'a plus gagné tout court depuis neuf rencontres. Pire, il faut remonter au 18 décembre 2020 pour trouver trace d'un succès caennais, à Dunkerque.

On pourrait donc avoir droit à une fin de série, ce samedi 24 avril sur la pelouse sochalienne. Seule certitude, les joueurs de Fabrice Vandeputte, ancien formateur du FCSM entre 2008 et 2014, vont venir le mors entre les dents, pour grappiller au moins un point, précieux dans leur quête de maintien. Du côté d'Omar Daf, on le martèle : "On vise le plus haut possible". Cela signifie aller chercher Auxerre, le sixième, à six longueurs, en comptant sur une potentielle finale à Bonal lors de la dernière journée, le 15 mai. Ou, plus improbable, s'emparer du cinquième strapontin, dernière place qualificative pour les barrages d'accession à la Ligue 1, occupée par le Paris FC, avec huit points d'avance.

Retrouver de l'efficacité offensive

Caen est-il pour autant la victime idéale ? "Il faut faire preuve d'humilité. A Caen, la majorité des joueurs ont connu la Ligue 1, ils étaient programmés pour monter dès cette année. Vu la qualité des joueurs, il faut être très vigilant. Cette équipe est en difficulté, elle va tout faire pour se sauver, ce sera un vrai combat", estime Omar Daf.

Quoi qu'il en soit, il faudra être réaliste, à nouveau. C'est le point noir sochalien des dernières semaines. En particulier, ce mardi avec la défaite 2-0 à Grenoble. "On a manqué de percussion dans les 25 derniers mètres, et c'est déjà ce qui nous a manqué sur les deux-trois derniers matchs. Que ce soit contre le Paris FC, à Nancy ou contre Pau. Offensivement ce qu'on fait en ce moment c'est insuffisant", affirme l'entraîneur sochalien. Parce qu'il y a eu du mieux dans le jeu, et avec plus d'adresse et un arbitrage plus clément (deux pénalty contre le FCSM, et un en sa faveur oublié), le score final n'aurait peut-être pas été le même.

Chris Bédia titulaire ?

En Isère, Adama Niane était titulaire en pointe, parce que "sur ce match-là, je savais qu'il était capable de gratter deux ou trois ballons et c'est ce qu'il s'est passé. Malheureusement, on n'a pas eu la réussite à ce niveau-là", éclaire Omar Daf. Chris Bédia pourrait le suppléer ce samedi soir.

Auteur de huit buts en championnat et d'une bonne deuxième partie de saison, l'avant-centre sait quelle est la clé de la rencontre : "Il faut qu'on se concentre sur notre jeu, être plus efficaces, dans les deux surfaces, et surtout il faut qu'on tente plus ! Le coach nous a reproché dernièrement de ne pas assez frapper. Et c'est vrai qu'on est trop concentrés sur la possession du ballon." En clair, s'inspirer du prolifique match aller en Normandie, remporté 4-1 par les Jaune et Bleu juste avant Noël.