Ligue 2 : la tribune Piantoni sera fermée pour deux matchs

L’ASNL était ce mercredi soir devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle. Représentée par son président Jean-Michel Roussier et par son stadium manager, Nabil El Yagoubi, l’ASNL n’a pas échappé aux sanctions. Pour les chants discriminants contre Valenciennes et suite aux 56 fumigènes allumés lors de la rencontre face à Châteauroux, le club nancéien s’est vu infliger la fermeture pour deux rencontres de la tribune Piantoni. Les joueurs de Jean-Louis Garcia vont donc évoluer sans leurs ultras face à Sochaux le 4 février et pour la réception de Guingamp le 14 février. D’autre part, le club échappe à une lourde amende de 80.000 euros.